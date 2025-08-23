Los hechos se registraron hacia las 06:30 horas de la madrugada en la travesía Bazán

Detenido en Vigo un hombre por agredir a su mujer y amenazarla con un cuchillo tras revisar su móvil

Compartir







Santiago de CompostelaUn hombre ha sido detenido en Ferrol este sábado tras haber efectuado disparos al aire y llevarse a su hijo menor de edad después de una discusión de pareja.

Según informan fuentes municipales, los hechos se registraron hacia las 06:30 horas de la madrugada en la travesía Bazán.

Discusión con su pareja

Después de una discusión de pareja, el detenido realizó varios disparos al aire y se marchó del domicilio con el hijo menor de edad que tienen en común.

Ambos fueron posteriormente localizados en otro domicilio del que el padre salió de forma voluntaria para proceder a su detención por parte de la Policía local.

El menor ha quedado a cargo de su madre, precisan las mismas fuentes.

Se da la circunstancia de que este episodio de violencia machista ha coincidido con las primeras horas de las fiestas de la ciudad, que comenzaron este viernes con la lectura del pregón y el concierto de Omar Montes en la Plaza de Armas.