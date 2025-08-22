Según las pesquisas, el varón habría colocado una almohada sobre el rostro de la víctima, lo que le hizo temer seriamente por su vida

Los agentes lo detuvieron como presunto autor de un delito de homicidio en grado de tentativa

AlicanteUn hombre de 25 años ha ingresado en prisión provisional tras ser detenido en Alicante acusado de intentar asfixiar a su pareja, una mujer de 28 años, a la que presuntamente puso una almohada en la cara. Así lo han confirmado fuentes de la investigación a Europa Press, después de que el diario Información adelantara el caso.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del miércoles, alrededor de las 00.20 horas, en un domicilio de la ciudad. Hasta el lugar acudieron efectivos de la Policía Nacional y de bomberos tras recibir el aviso.

La escena del crimen

Según las pesquisas, el varón habría colocado una almohada sobre el rostro de la víctima, lo que le hizo temer seriamente por su vida. Tras la agresión, el hombre se arrojó por la ventana, cayendo sobre un vehículo estacionado en la vía pública. Como consecuencia, sufrió lesiones leves.

Los agentes lo detuvieron como presunto autor de un delito de homicidio en grado de tentativa. Posteriormente, pasó a disposición del Juzgado de Violencia sobre la Mujer, que decretó su ingreso en prisión provisional.

