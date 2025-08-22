Muere un parapentista tras sufrir una caída en Loja, Granada
La caída ha tenido lugar en la calle Peñón Prieto, una zona habitual de aterrizaje
Un parapentista ha fallecido este viernes por la tarde en Loja (Granada) tras sufrir una caída, según ha informado el 1-1-2. La Policía Local del municipio granadino ha llamado al teléfono 1-1-2 a las 19:45 horas para informar de los hechos y solicitar la presencia de los servicios médicos.
Indicaban en su aviso que un parapentista había sufrido una caída en la calle Peñón Prieto, una zona habitual de aterrizaje. La sala coordinadora activó al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061, a la Guardia Civil, al Centro de Control Aéreo y al de Coordinación y Rescate.
La Guardia Civil ha confirmado el fallecimiento del parapentista y ha indicado que se ha activado el protocolo judicial.