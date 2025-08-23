Un coche arrolla a dos personas en una protesta en Cangas, Pontevedra: buscan al conductor, fugado

Redacción Galicia Agencia EFE 23 AGO 2025 - 20:35h.

Las personas atropelladas en Cangas, una mujer de 71 años y un hombre de 60 años, presentan heridas "de diversa consideración"

Un coche ha arrollado este sábado a dos personas que participaban en una protesta por mejoras sanitarias en Cangas (Pontevedra), que presentan "heridas de diversa consideración", y después se ha dado a la fuga.

Los atropellados, una mujer de 71 años y un hombre de 60 años, tienen heridas "de diversa consideración".

El suceso se ha producido en la carretera EP-1005, en la localidad de O Hío, cuando un grupo de personas participaba en una protesta para exigir mejoras en el centro de salud, ha confirmado a EFE la Guardia Civil.

Cuando iban a cruzar el paso de peatones, un vehículo paró y los dejó pasar, y de pronto emprendió la marcha y arrolló a dos personas. El coche se dio a la fuga y todavía no ha sido localizado por la Guardia Civil.