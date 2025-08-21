Redacción Galicia Europa Press 21 AGO 2025 - 11:28h.

El conductor arrolló a Brais, cuando realizaba adelantamiento en un coche de alta gama, invadiendo el carril contrario

El único imputado evitó la entrada en prisión tras pagar 150.000 euros de fianza

TuiLos familiares y amigos de Brais Otero, el motorista de 33 años que fue arrollado mortalmente el pasado 15 de julio en O Rosal (Pontevedra) por un conductor que se dio a la fuga, y que se entregó días después, no quieren que lo ocurrido se olvide. Para recordar a Brais y para reclamar justicia, se han concentrado frente a los juzgados de Tui. Con su protesta, han querido también mostrar su rechazo a la decisión de la magistrada de poner en libertad al único imputado por el atropello mortal.

El investigado, Fermín M.L., de Murcia, que tiene antecedentes por delitos contra la seguridad vial, y al que se le atribuyen por este siniestro un supuesto homicidio imprudente y un supuesto delito de omisión del deber de socorro, abonó una fianza de 150.000 euros, y apenas pasó 24 horas en prisión.

El accidente sucedió en la tarde del 15 de julio en la vía rápida del Baixo Miño, a la altura de Eiras, en O Rosal, cuando un coche de alta gama arrolló a Brais, al realizar un adelantamiento e invadir el carril contrario. La víctima, que circulaba en moto, falleció en el acto. El conductor abandonó el coche en el lugar del accidente y se subió a otro vehículo, que le trasladó al centro de salud de Tui. Desde allí, se perdió su pista, y tras estar unos días desaparecido, fue detenido una semana después, tras entregarse a la Guardia Civil por consejo de su equipo legal. La jueza de instrucción del juzgado 2 de Tui decretó su ingreso en prisión provisional eludible bajo fianza, una fianza de 150.000 euros, que pagó horas después, quedando en libertad.

Este miércoles, decenas de familiares y amigos han expresado su rechazo a esta situación concentrándose ante los juzgados de Tui, y desplegando una gran pancarta con el lema #JusticiaparaBrais.

Sus allegados rechazan que el imputado, con antecedentes por delitos similares, siga en la calle

El padre de la víctima, Ángel Otero, ha trasladado la indignación por la puesta en libertad de Fermín M.L., una decisión que ha calificado como "injusta" y "sin lógica". "No nos parece bien que esa persona esté suelta", ha afirmado y ha pedido "que se haga justicia" y que el investigado vaya a prisión "para evitar que esto vuelva a pasar".

En la misma línea se han pronunciado la pareja de Brais, Camila Pazarasa, que ha exigido que el conductor "esté donde tiene que estar"; y la tía del fallecido, Ángeles, que ha lamentado que, aunque el ingreso en la cárcel no devolverá la vida a Brais, "al menos" servirá para que el implicado empiece a "pagar" por lo que hizo. "Pedimos justicia, seguiremos haciendo ruido el tiempo que haga falta", ha advertido.

Durante la concentración, los familiares han leído un comunicado en el que han pedido que se haga justicia por lo sucedido y han tenido también palabras de solidaridad para "todas las víctimas" de delitos como éste. "Por la justicia, por Brais, no vamos a rendirnos, seguiremos hasta el final", han proclamado.

Los participantes en la protesta han trasladado su incredulidad por el hecho de que "solo con tener dinero" una persona investigada por un delito tan grave haya podido eludir la prisión provisional. Además, han recordado que el conductor se ha visto implicado antes en delitos contra la seguridad vial graves y han criticado que la medida de retirada del carné no es suficiente ni puede evitar que reincida, porque ya fue sorprendido al volante anteriormente sin tener el permiso en vigor.