Patricia Martínez 22 AGO 2025 - 13:53h.

El asesoramiento se prestará de manera presencial, pero también por teléfono y por correo electrónico

LugoLos abogados de Lugo han decidido dar un paso adelante para ayudar de manera efectiva a las víctimas de los incendios forestales que asolan Galicia desde hace más de una semana, y que ya han calcinado más de 92.000 hectáreas en la comunidad, en un gesto que se repite y tal y como sucediera también tras la ola de incendios que sufrió Galicia en el año 2017.

La Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Lugo, en sesión extraordinaria celebrada este jueves, acordó la creación de un servicio de asesoramiento gratuito para las víctimas de Incendios. La finalidad de este servicio es dar respuesta inmediata y coordinada a las necesidades jurídicas de las personas afectadas. Ante los "graves perjuicios personales, materiales y económicos" derivados de esta catástrofe, los abogados de Lugo ofrecerán asesoramiento personalizado, tanto de manera presencial en su propia sede de Lugo, ubicada en la calle Pascual Veiga como telefónicamente en el 982 241 007 o en el correo electrónico icalugo@avogacia.org.

Les darán asesoramiento para solicitudes de ayudas, seguros y responsabilidad patrimonial

El objetivo del servicio es prestar orientación jurídica gratuita a las personas directamente afectadas por los incendios ocurridos en la provincia de Lugo, y facilitar información sobre reclamaciones a seguros, subvenciones y ayudas públicas, y responsabilidad patrimonial de la Administración, según explican desde el colegio lucense. “Hemos dado tres días a los abogados para que se inscriban. Van a ofrecer este servicio de manera totalmente altruista”, explica la gerente del Colegio, Mercedes Alvise. “El objetivo es que ayuden a los afectados con las reclamaciones por responsabilidad patrimonial, con las aseguradoras y también con la solicitud de subvenciones y ayudas”, añade.

El asesoramiento se ofrecerá durante seis meses pero puede ser prorrogado si los afectados lo necesitan. “El servicio tendrá carácter exclusivamente orientativo sin perjuicio de que, en el caso de resultar necesario, se proceda la pertinente tramitación de la solicitud de reconocimiento del beneficio de Justicia Gratuita”, añade la gerente.

Varias localidades de la provincia de Lugo, entre las afectadas por la ola de incendios

A pesar de que la gran mayoría de hectáreas calcinadas afectan a la provincia de Ourense, donde las llamas han dejado casi el 10% del territorio afectado, también la provincia de Lugo se ha visto afectada por los incendios. El incendio de Larouco, el más grande que se ha registrado en la comunidad pasó desde Ourense hasta la provincia de Lugo, dejando montes calcinados en localidades como Quiroga o parte del Courel. También se han registrado incendios en Carballedo, el último de ellos aún activo, y en A Fonsagrada, O Saviñao o Cervantes.

Ya en la ola de incendios que arrasó los montes gallegos en 2017, los abogados gallegos, también ofrecieron este servicio de asesoramiento gratuito, para los afectados por los incendios ocurridos en octubre de aquel año, tras la iniciativa de los abogados de Lugo.