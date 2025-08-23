Los incendios fueron de escasa entidad debido a la rápida intervención de los servicios de extinción, pero obligó a detraer efectivos de otras zonas

Última hora de los incendios en España, en directo | Vuelven a casa los vecinos de Peñalba, León, pero se evacúan seis pedanías de Peranzanes

El Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Comandancia de la Guardia Civil de A Coruña, en colaboración con otras unidades de la Comandancia, ha detenido a una vecina de Carballo como presunta autora de once delitos de incendio forestal.

El Instituto Armado informa de que la detención se ha producido en el marco de la fase de explotación de la operación Monte Fumeiro, que se inició a raíz del incendio ocurrido el pasado día 10 de julio en la parroquia de Entrecruces. En el transcurso de la misma, se han producido otros diez incendios forestales, en los días 31 de julio y 5, 7, 8, 9, 11, 16, 17, 18 y 19 de agosto en la misma zona.

Los incendios fueron de escasa entidad debido a la rápida intervención de los servicios de extinción, lo que obligó a una vigilancia permanente de la zona y a detraer efectivos de otras zonas. Esto, como indica la Guardia Civil, tiene una "consecuente repercusión" en el contexto actual de grandes incendios, donde están movilizados numerosos efectivos.

Tras la labor de investigación realizada, los guardias civiles actuantes lograron la identificación de la presunta autora de los ilícitos. Una vez conocida la identidad, la Guardia Civil procedió a su detención por supuestamente provocar un total de 11 incendios forestales.

La detenida, junto con las actuaciones realizadas, fue puesta a disposición del Juzgado de Instrucción número 3 de Carballo el viernes y la jueza decretó su puesta en libertad, según informa el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.