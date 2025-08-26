Patricia Martínez 26 AGO 2025 - 11:34h.

Cuando los agentes llegaron al local, el hombre estaba destrozando las pantallas con una silla

Los investigadores calculan que los daños ascienden a 15.000 euros

PontevedraNo está claro si se trató una tarde con mal perder o un ataque repentino de ira, lo que llevó a un vecino de Pontevedra a destrozar parte de un local de apuestas, ubicado en Poio, el pasado fin de semana.

Los responsables del local, situado en el interior de un centro comercial, alertaron a la Guardia Civil el pasado domingo cuando uno de los clientes se arrancó sin mediar palabra, a golpes contra el mobiliario del local.

Cuando la patrulla de la Guardia Civil llegó al lugar, se encontraron con que el hombre estaba rompiendo con una silla cinco pantallas de una de las máquinas de apuestas.

Daños por valor de 15.000 euros en el mobiliario

Los agentes identificaron al hombre y comprobaron además que tenía antecedentes. El responsable de los destrozos es un hombre de 26 años, vecino de Poio, que fue detenido por un presunto delito de daños. Según la Guardia Civil, los daños provocados en el local ascienden a unos 15.000 euros.

El detenido pasó a disposición del Juzgado de Guardia de Pontevedra este lunes, que decretó puesta en su libertad, provisional con cargos mientras se mantiene la investigación abierta.