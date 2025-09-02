Patricia Martínez 02 SEP 2025 - 13:14h.

El septuagenario pidió ayuda desde el balcón cuando se vio rodeado por las llamas

El incendio fue tan voraz que solo dejó en pie la estructura de piedra de la vivienda

Vilagarcía de ArousaUn voraz incendio ha dejado este lunes completamente calcinada una vivienda unifamiliar ubicada en Arealonga, en Vilagarcía de Arousa, Pontevedra. Las llamas han devorado completamente el interior de la vivienda sin que que se registraran heridos.

En el interior de la casa, utilizada como vivienda vacacional, estaban en el momento de iniciarse el fuego un hombre de unos 70 años, que se movía en silla de ruedas, y su hermano que le intentó auxiliarlo en un primer momento con una manta, sin éxito. Fueron dos jóvenes vecinos de la casa contigua los primeros en responder a la llamada de socorro, y tras ver cómo el hombre pedía ayuda desde el balcón, lograron entrar en la vivienda, y a sacar a pulso al hombre, con problemas de movilidad hasta el exterior.

El hermano del anciano rescatado quiso agradecer la ayuda de los vecinos a los que no dudó en calificar de “unos valientes”. El origen de las llamas parece estar según ha contado el hermano del hombre rescatado, en una estufa que este encendió en el interior, y prendió en unas telas.

La familia llevaba más de 20 años pasando el verano en esta casa, ubicada en Arealonga

La casa de dos plantas era utilizada como vivienda de temporada donde pasaba el verano desde hace más de 20 años, esta familia, originaria de Madrid, y compuesta por tres personas mayores, y una pareja de cuidadores. Todos ellos han perdido prácticamente todos los objetos personales y enseres que estaban en el interior de la casa. Los vecinos no dudaron en volcarse con la familia afectada, ofreciéndoles comida y alojamiento provisional.

Hasta el lugar se desplazaron los Bomberos del Salnés, protección civil de Vilagarcía, y la policía nacional y local. Los Bomberos intentaron frenar las llamas pero la voracidad del incendio en el interior de la vivienda con estructuras de madera, hizo que acabara colapsando la cubierta y una de las plantas. Tras varias horas de trabajos de extinción, apenas se mantenía en pie la estructura de piedra de la casa.