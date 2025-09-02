Agentes de la Guardia Civil recuperan el cuerpo del hombre en el río Segura que había desaparecido en Abarán, Murcia
El cuerpo corresponde a un varón de 34 años de nacionalidad ecuatoriana
Los GEAS localizaron el cadáver en el tramo del río situado a la entrada de Blanca, localidad cercana a Abarán
El Grupo de Especialistas en Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil ha localizado este martes en el río Segura, a la entrada del municipio de Blanca, el cuerpo sin vida del hombre de 34 años desaparecido el pasado domingo en Abarán tras bañarse en el cauce.
El dispositivo de búsqueda se activó el domingo 30 de agosto después de que familiares del desaparecido, de nacionalidad ecuatoriana, alertaran de que había entrado al río y no habían vuelto a tener noticias de él.
Localizado a la altura de Blanca, Murcia
Desde entonces, en el operativo han participado patrullas terrestres, drones y efectivos especializados en rescate acuático, coordinados por la Guardia Civil.
Finalmente, en la mañana de hoy, los GEAS localizaron el cadáver en el tramo del río situado a la entrada de Blanca, localidad cercana a Abarán.
La autoridad judicial se ha hecho cargo de las diligencias para el levantamiento del cuerpo y determinar las circunstancias exactas del suceso.