El cuerpo corresponde a un varón de 34 años de nacionalidad ecuatoriana

Los GEAS localizaron el cadáver en el tramo del río situado a la entrada de Blanca, localidad cercana a Abarán

Compartir







El Grupo de Especialistas en Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil ha localizado este martes en el río Segura, a la entrada del municipio de Blanca, el cuerpo sin vida del hombre de 34 años desaparecido el pasado domingo en Abarán tras bañarse en el cauce.

El dispositivo de búsqueda se activó el domingo 30 de agosto después de que familiares del desaparecido, de nacionalidad ecuatoriana, alertaran de que había entrado al río y no habían vuelto a tener noticias de él.

Localizado a la altura de Blanca, Murcia

Desde entonces, en el operativo han participado patrullas terrestres, drones y efectivos especializados en rescate acuático, coordinados por la Guardia Civil.

Finalmente, en la mañana de hoy, los GEAS localizaron el cadáver en el tramo del río situado a la entrada de Blanca, localidad cercana a Abarán.

La autoridad judicial se ha hecho cargo de las diligencias para el levantamiento del cuerpo y determinar las circunstancias exactas del suceso.