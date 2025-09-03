Patricia Martínez 03 SEP 2025 - 10:57h.

El velero navegaba frente a la costa de Burela cuando uno de los tripulantes sufrió un grave golpe en la cabeza

La víctima fue trasladada al hospital comarcal de A Mariña donde permanece ingresado

BurelaUn tripulante de un velero que navegaba frente a la costa de Burela fue evacuado de urgencia este martes, tras sufrir un golpe en la cabeza que lo ha dejado en estado de coma. El helicóptero Pesca 2, del servicio Gardacostas de Galicia se encargó de rescatarlo frente a la costa lucense, y posteriormente fue trasladado al hospital comarcal, donde permanece ingresado.

Según la información recogida en el 112 Galicia, el suceso ocurrió sobre las 16.45 horas de este martes, cuando Salvamento Marítimo informó de la necesidad de rescatar y trasladar a la víctima, tripulante del velero Carisma Nova, que navegaba frente a la costa de Burela. De la situación también tuvieron conocimiento el Servizo de Gardacostas de Galicia, la Guardia Civil y Urxencias Sanitarias de Galicia-061.

Uno de los miembros del operativo tuvo que lanzarse al agua para rescatar a la víctima

Debido a la gravedad del estado del herido y a la dificultad del operativo, uno de los efectivos tuvo que lanzarse al agua y acceder al velero para poder izar a la víctima a bordo del helicóptero Pesca 2, que lo trasladó de manera inmediata al Hospital Público de la Mariña, donde permanece ingresado, en estado de coma.