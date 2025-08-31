Logo de InformativosInformativos
Rescatan a un burro que cayó a un pozo de más de tres metros de profundidad en Robledo de Chavela, Madrid

Los bomberos pusieron una especie de arnés al asno para subirlo con seguridad112 Comunidad de Madrid

  • La actuación de los bomberos se produjo el 28 de agosto por la noche tras recibirse el aviso

  • El animal estaba "en buen estado", a pesar de haberse precipitado a las profundidades del foso

MadridUna "intervención muy especial" llevaron a cabo los bomberos al rescatar a un burro caído a un pozo de más de tres metros de profundidad en la localidad de Robledo de Chavela (Madrid).

Así lo han calificado desde el 112 al informar de la actuación, que fue similar a la que también realizaron este mismo mes para salvar a una joven en Torrejón. También se precipitó a un profundo foso.

En el caso del asno auxiliado, recibieron el aviso sobre las 19 horas del 28 de agosto y varios efectivos se desplazaron hasta el lugar concreto que le habían indicado a emergencias.

El animal "está en buen estado"

El pozo tenía un poco de agua, pero no cubría del todo al animal, que se encontraba allí dentro sin poder salir. Primero, un bombero descendió para poder comprobar su estado y ponerle una especie de arnés.

La intención era sacarlo con cuidado y seguridad para que no sufriese heridas ni lesiones durante el ascenso hasta la superficie. Igualmente le taparon la cabeza con una tela para que no se asustara.

Utilizando el sistema de grúa de un camión del Cuerpo, poco a poco fueron subiendo al burro, que llegó arriba sin apenas moverse ni generar problemas. Sabía que lo estaban poniendo a salvo.

"Pese a la caída, está en buen estado", han asegurado desde el 112, resaltando que el operativo acabó con "final feliz". Para este tipo de servicios con animales, los bomberos también intervienen.

