Patricia Martínez 03 SEP 2025 - 07:00h.

Ambos fallecieron en la misma habitación del Hospital Meixoeiro con unas horas de diferencia

Sus vecinos de Mos los despidieron este lunes en un funeral multitudinario

Mos, PontevedraMaximino y su esposa Carmen llevaban 50 años juntos, sin apenas separarse. Y el destino ha querido que tampoco en su final nadie los separara. Los dos fallecieran el mismo día, el pasado fin de semana, en la misma habitación del hospital, y con apenas con unas horas de diferencia.

Maximino Alonso tenía 77 a�ños, y su esposa, Carmen Pereira 76. Él murió el sábado por la mañana, y, apenas unas horas después, hacia las cuatro y media de la tarde, fallecía su mujer.

Su hijo Nacho cuenta aún emocionado el cariño que los vecinos y amigos le dedicaron a sus padres, en la despedida. Este matrimonio de Mos ha pasado más de 50 años juntos. Él trabajó como empleado de la distribuidora de Danone, mientras su mujer estuvo empleada en la fábrica de costura Regojo, en Redondela, y posteriormente en Dayfer, en Mos. Ambos eran muy conocidos en la comarca y sus hijos regentan un taller mecánico en la localidad.

Su hijo cuenta cómo vivieron juntos la enfermedad

Los dos han pasado juntos "por mucho bueno", como recuerda su hijo, “y por la enfermedad”, “hasta compartir habitación en el hospital del Meixoeiro en sus últimos días”. “Ellos iban a la par, e iban tirando uno del otro y animando uno al otro estos últimos meses”. Nacho recuerda como su padre solía verbalizar su deseo de “irse juntos” para que su mujer Carmen no sufriera. Tras más de 50 años juntos, ese deseo se cumplió este pasado fin de semana. “Y se pudieron despedir como si supieran que era el final”, recuerda su hijo emocionado.

La iglesia de Santa Eulalia de Mos se quedaba pequeña este lunes en el funeral de ambos, donde el sacerdote destacó los años en que siempre estuvieron unidos. Sus allegados, con doble emoción, se despidieron de este matrimonio inseparable hasta el final, que era muy querido en su localidad.