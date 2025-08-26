Patricia Martínez 26 AGO 2025 - 06:00h.

La pareja se paseó en el imponente tractor, decorado con mazorcas de maíz, hasta el lugar del banquete

El novio y su hermano, que quiso darle la sorpresa trabajan en una empresa de servicios agrícolas

Moraña, PontevedraCarlota y Álex tenían todo atado y bien atado para su boda en Moraña, en Pontevedra este pasado sábado. Esta pareja compostelana había pensado cada detalle con mimo, y por eso contaban con que un coche clásico les esperara justo después del “sí quiero” a salida de la iglesia, en los Milagros de Amil, donde se celebró la ceremonia.

Pero después de la lluvia de pétalos, se encontraron con que no había ningún coche esperándoles y sí una enorme sorpresa, aparcada a las puertas de la capilla. “Fue una sorpresa total, cuando miramos a un lado y lo vimos, allí enorme”, recuerda Carlota.

La idea fue del hermano del novio, Rubén. Ambos trabajan en una empresa familiar de servicios agrícolas y forestales. Alex además es tractorista y un apasionado por estas enormes máquinas, así que era el plan perfecto para un día inolvidable. Cuando salieron de la capilla, los novios se encontraron con el imponente tractor John Deere esperándoles.

El tractor estaba además engalanado con flores y mazorcas de maíz por la misma floristería que se encargó del resto de detalles decorativos de la boda. “Estaba todo decorado al detalle” cuenta Carlota, aún sorprendida.

340 caballos de potencia y valorado en más de 350.000 euros

Para llevar a cabo la sorpresa nupcial tuvieron que llevar el tractor desde Santiago hasta Moraña. Unos 40 kilómetros de trayecto para un vehículo de 340 caballos de potencia, recién llegado de Estados Unidos, y que cuenta con todas las comodidades, como aire acondicionado o nevera en la cabina. Valorado en más de 350.000 euros, el trayecto de los recién casados fue “de auténtico lujo”.

Los recién casados se pasearon en él hasta el el cercano Pazo A Toxeiriña, donde se celebró el banquete, aunque no pudieron llegar hasta el interior, debido a las grandes dimensiones del tractor. La pareja rememora ahora los detalles de la sorpresa mientras se prepara para su luna de mil en Sri Lanka. Eso sí, en su recién estrenado álbum de boda ya tienen las fotos más esperadas y originales, las de la feliz pareja recién casada a bordo de un John Deere.