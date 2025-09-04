Redacción Galicia 04 SEP 2025 - 16:51h.

El menor quedó atrapado tras un descuido y fue liberado en perfecto estado por los bomberos tras una rápida intervención en la céntrica plaza de Pontevedra

El bebé de dos meses quedó encerrado accidentalmente en el interior de un vehículo en la céntrica plaza de Pontevedra

Compartir







A CoruñaUna situación angustiosa se vivió en la noche del miércoles en pleno centro de A Coruña, cuando un bebé de apenas dos meses de edad quedó accidentalmente encerrado en el interior de un vehículo estacionado en la plaza de Pontevedra, una de las zonas más concurridas y transitadas de la ciudad. La rápida intervención del cuerpo de bomberos evitó consecuencias mayores y permitió liberar al menor en perfecto estado de salud.

Un descuido que pudo tener consecuencias graves

El incidente se produjo en torno a las 22:50 horas, cuando los progenitores del bebé, que se encontraban bajando del vehículo tras haber aparcado momentáneamente en la plaza, se dieron cuenta de que las puertas del coche se habían cerrado con las llaves dentro, dejando al pequeño atrapado en el interior.

PUEDE INTERESARTE La Guardia Civil rescata una bebé que quedó encerrada en un coche en Agüimes, Gran Canaria

Según fuentes municipales, el cierre accidental del vehículo —posiblemente automático— impidió que los adultos pudieran volver a abrir las puertas, generando una situación de gran nerviosismo y alarma. A pesar de intentar diversas formas de abrir el coche por sus propios medios, no lograron acceder al habitáculo, por lo que decidieron contactar de inmediato con el servicio de emergencias.

Respuesta rápida y eficaz de los bomberos

Al recibir el aviso, una dotación de los Bomberos de A Coruña se desplazó rápidamente hasta el lugar. En pocos minutos, una unidad especializada en intervenciones urbanas llegó a la plaza, donde se encontraba el vehículo con el bebé en su interior.

PUEDE INTERESARTE Los servicios de emergencias rescatan a un bebé que quedó atrapado en un coche en Santiago de Compostela

Afortunadamente, el coche se encontraba estacionado en una zona con buena iluminación, lo que facilitó la evaluación visual de la situación. Los bomberos comprobaron que el niño no mostraba signos evidentes de malestar, aunque permanecía completamente solo dentro del habitáculo, una circunstancia siempre delicada tratándose de un menor de tan corta edad.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

El equipo de rescate optó por una maniobra no invasiva para abrir el coche, utilizando herramientas especializadas diseñadas para este tipo de situaciones. La intervención fue rápida y eficaz: en menos de 30 minutos, los profesionales lograron abrir el vehículo sin causar daños ni al coche ni, por supuesto, al pequeño, que fue entregado inmediatamente a sus padres.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El bebé, en perfecto estado

Tras el rescate, una unidad del 061 también se presentó en el lugar para realizar una valoración médica del bebé. Según confirmaron fuentes sanitarias, el menor no presentaba signos de deshidratación, ni alteraciones respiratorias, ni ningún otro indicio de haber sufrido durante el encierro. Aun así, como medida de precaución, se recomendó a los padres observar al niño durante las horas siguientes.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Los testigos del rescate aplaudieron la actuación de los servicios de emergencia y destacaron la rapidez con la que se resolvió una situación que, de no haberse atendido con prontitud, podría haber tenido consecuencias graves, especialmente en condiciones climatológicas más extremas o si el coche hubiese estado expuesto al sol.

Reacciones y llamado a la responsabilidad

Desde el Ayuntamiento de A Coruña, se destacó la profesionalidad del cuerpo de bomberos y del personal sanitario, y se aprovechó la ocasión para recordar a la ciudadanía la importancia de no dejar nunca a menores solos dentro de un vehículo, aunque sea por un tiempo muy breve o con la intención de volver de inmediato.

“Un despiste puede convertirse en una emergencia en cuestión de segundos”, señalan fuentes municipales, subrayando que los coches pueden convertirse en espacios peligrosos para los menores, sobre todo si las temperaturas son altas o si el encierro se prolonga.

El caso también ha generado conversación en redes sociales, donde numerosos usuarios expresaron su alivio por el buen desenlace, aunque no faltaron quienes criticaron duramente a los adultos implicados. Algunos expertos en seguridad infantil han aprovechado la ocasión para recomendar el uso de llaveros inteligentes o sistemas de alarma que eviten este tipo de situaciones.

Un tipo de incidente que no es aislado

Aunque no se trata de un suceso frecuente, los encierros accidentales de menores en vehículos ocurren más a menudo de lo que se piensa. En la mayoría de los casos, se deben a despistes, cierres automáticos o a la costumbre de dejar las llaves dentro del coche “por un momento”.

Los bomberos y cuerpos de emergencia están entrenados para este tipo de actuaciones, y muchos ayuntamientos disponen de protocolos específicos para atender estos casos. En A Coruña, este no es el primer incidente de este tipo registrado en los últimos años, aunque sí uno de los más recientes.

Por fortuna, el bebé rescatado este miércoles no sufrió ninguna consecuencia física y pudo regresar a casa con sus padres. Sin embargo, el incidente servirá sin duda como recordatorio a muchas familias sobre la necesidad de mantener la atención y la precaución en todo momento, especialmente cuando hay niños pequeños de por medio.