Redacción Galicia 07 SEP 2025 - 14:58h.

El suceso ocurrió las 11:40 horas de este 7 de septiembre en una vivienda de la parroquia de Vilapedre

Un familiar de la víctima que acudió al domicilio se lo encontró lleno de humo y alertó a emergencias

Compartir







A CoruñaUn octogenario murió este 7 de septiembre después de producirse el incendio de su casa cuando estaba utilizando una manta eléctrica, provocadora del fuego, en el municipio de Moeche (A Coruña).

Según comprobaron los Bomberos de Eume desplazados al lugar del suceso, el aparato enchufado a la corriente terminó prendiendo el colchón de un dormitorio en la vivienda donde residía el hombre mayor.

Fue un familiar suyo el que alertó al 112 de Galicia, concretamente a las 11:40 horas, tras acudir al domicilio ubicado en la parroquia de Vilapedre y ver que había mucho humo dentro.

Al llegar los efectivos de extinción, sabiendo ya que podía haber una víctima en el interior del inmueble, estuvieron apagando las llamas, que solo afectaron a la habitación donde se encontraba acostado.