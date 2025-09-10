La mujer ya ha declarado ante la Guardia Civil de Toledo

Los servicios sociales hacían un seguimiento a la familia

La Guardia Civil investiga en Toledo el hallazgo de un feto muerto en un domicilio de Alberche del Caudillo este martes. La madre, que ya ha prestado declaración, abortó en el mes de agosto.

Los servicios sociales hacían un seguimiento de la familia y fueron ellos quienes alertaron a las autoridades.

La madre del feto ha declarado ante la Guardia Civil, que ahora se centra en saber si el feto nació muerto por un aborto espontáneo.

La mujer, según informa el diario ABC, ha contado que sufrió un aborto y que decidió guardar el feto en el congelador de la vivienda.

Alberche del Caudillo, un pueblo conmocionado

La alcaldesa de Alberche, Anna Rivelles, ha dicho que los vecinos de Alberche del Caudillo, un pueblo próximo a Talavera de la Reina, están "conmocionados".

Rivelles ha señalado que Alberche es un municipio "muy tranquilo" y ha pedido esperar a la investigación que ha iniciado la Guardia Civil.