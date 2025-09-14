Redacción Galicia Europa Press 14 SEP 2025 - 15:31h.

El caso está bajo secreto de actuaciones y los arrestados son todos de origen colombiano

La incautación de la droga se produjo al caerse los fardos de un vehículo que los transportaba

A CoruñaTres hombres fueron detenidos este 13 de septiembre por su supuesta relación con un alijo de 1.000 kilos de cocaína que fue incautado en la localidad de Puebla del Caramiñal (A Coruña).

Según han trasladado fuentes conocedoras del caso, consultadas por Europa Press, los arrestos se produjeron durante la tarde y se trata de ciudadanos de origen colombiano.

Agentes de la Policía Local los llevaron a la comisaría de la Policía Nacional de Ribeira, que se ocupa de un operativo actualmente bajo secreto de actuaciones, junto a policías de Vigo.

El hallazgo y la recogida de la droga se produjo durante la madrugada en el marco de un despliegue policial dirigido contra el vehículo que la transportaba, del que se cayeron los fardos, quedando en la carretera.