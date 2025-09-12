Carlos Plá 12 SEP 2025 - 13:05h.

El joven fue interceptado en un control y tras dar positivo en cocaína y hachis los agentes desplegaron su capacidad pedagógica para conseguir su inesperada reacción

Arkano habla de lo peor que le ha pasado tras llevar seis meses sin beber alcohol: "He perdido gente"

Compartir







ValenciaEl poder de convicción de los agentes de la Policía Local de Burjassot (Valencia) ha logrado que un joven narcotraficante no solo entregue toda la droga que tenía en su casa preparada para la venta, sino que se comprometa a dejar su adicción a la cocaína y el hachis.

Todo comenzó el pasado miércoles 10 de septiembre, cuando dos patrullas que estaban realizando un control de tráfico dieron el alto a un joven de 29 años que circulaba en una motocicleta y que por su forma de circular sospechaban que estaba bajo el efecto del alcohol o las drogas.

Una sospecha que pudieron confirmar tras someterlo a las pruebas de alcoholemia y drogas. En la primera dio negativo, pero en la segunda dio positivo en cocaina y cannabis.

Tras el resultado, los agentes registraron al joven y localizaron cuatro bolsitas de cocaína y una pequeña cantidad de marihuana. En ese momento, los agentes no se limitaron a imponer la sanción al joven y se interesaron por conocer los motivos por los que traficaba con drogas. Fue en ese momento, cuando el joven confesó a los policías que su adicción a la cocaína y el hachís le había llevado a vender drogas para costearse su propio consumo.

PUEDE INTERESARTE Intervienen más de siete kilos de cocaína ocultos en un vehículo en el puerto de Denia con destino a Ibiza: así la escondieron

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Tras inmovilizar la moto, los agentes le preguntaron si tenía algún familiar o amigo que fuera a recogerlo y facilitó el teléfono de su novia. A los pocos minutos, la joven llegó muy nerviosa y descubrió, para su sorpresa, que su pareja sufría esta adicción.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Confesión y arrepentimiento

Al ver al chico profundamente afligido, los agentes, con el apoyo de su novia, intentaron hacerle ver los peligros para su salud del consumo de drogas. La capacidad pedagógica de los agentes hizo que el joven confesara que tenía más droga en casa y pidió que se la llevaran para dejar de consumir. La novia acompañada de los agentes, encontró otros 15 gramos de cocaína escondidos en su cuarto. "Los policías que trabajan de noche están acostumbrados a vivir estas situaciones y suelen dialogar con los implicados. Lo que no es normal es que confiesen y entreguen la droga escondida", explica Javier Collado, Jefe de la Policía Local de Burjassot, que pone en valor la labor de los agentes.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

En total, los agentes confiscaron al joven 18 gramos de cocaína y una pequeña cantidad de marihuana, por lo que ha sido denunciado por un delito contra la salud pública. Ahora será el juez el que determine la pena a la que se tendrá que enfrentar este narcotraficante arrepentido. "La colaboración que mostró, entregar la droga y su intención de dejar las drogas, son factores que se tienen en cuenta a la hora de dictar una sentencia", asegura el jefe de la policia.