Jorge Bergantiños 19 SEP 2025 - 13:48h.

Ejercía como profesor para la obtención del permiso de conducir para camiones

La colaboración ciudadana fue clave para que la Guardia Civil consiguiese dar con el infractor

Santiago de CompostelaLa Guardia Civil ha denunciado a un profesor de autoescuela de Santiago de Compostela por impartir clases prácticas del permiso de camión sin tener la titulación requerida para hacerlo. La investigación comenzó gracias a la colaboración ciudadana, a través de la cual se tuvo conocimiento de la posible existencia de personas que trabajaban como profesor de autoescuela, sin la habilitación necesaria para realizar ese desempeño.

Tras esa comunicación de un particular, la Guardia Civil finalizó la investigación el pasado 10 de septiembre con la inspección de un camión (un camión rígido de 18 toneladas de MMA), propiedad de una autoescuela de Santiago, mientras se utilizaba para labores formativas. En ese momento, después de comprobar la documentación, los agentes confirmaron que la persona que estaba impartiendo las clases prácticas de conducción, carecía del título habilitante para ejercer esa labor.

Estos hechos se consideran constitutivos de varias infracciones muy graves al Reglamento de Escuelas Particulares de Conductores. La comisión de estas infracciones puede conllevar la imposición de sanciones económicas de hasta 3.000 euros.