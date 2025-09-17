Choca contra un coche, embiste a la policía y es detenido por una excavadora en Ourense

Sara Lago Ourense, 17 SEP 2025 - 12:59h.

El infractor había triplicado la tasa de alcohol permitida

Casi arrolla a un ciclista y a un policía durante su fuga

Un vecino de Lugo, de 60 años, fue detenido a primera hora de la mañana de este martes tras ser protagonista de un accidente de tráfico sin heridos, escapar del conductor del coche con el que chocó, poner en riesgo a los usuarios de la vía al casi arrollar a un ciclista y embestir a un vehículo patrulla de la Policia Local de Ourense. Fue denunciado por un delito contra la seguridad vial, por conducir de forma temeraria bajo la influencia de los efectos del alcohol.

El infractor triplicó la tasa permitida de alcohol

Pasadas las ocho de la mañana del martes, en la calle Bispo Lourenzo en el barrio de O Couto, fue cuando comenzó la huida. Fueron veinte minutos de persecución, que culminó en O Vinteún, ya en la frontera con Covadonga.

El infractor colisionó con el morro de su vehículo contra la parte trasera de otro, cuyo conductor se encontraba respetando un ceda al paso camino del trabajo en el Polígono de San Cibrao. Según informa el periódico La Región, el conductor que recibió el golpe trató de ofrecerle hacer un parte amistoso, ya que sólo había daños materiales. En un primer lugar el infractor no se opuso, pero en cuanto mencionó que iba a llamar a la Policía Local, dado que ambos coches estaban en medio de la vía, el hombre se fue rápidamente sin dar más explicaciones.

En esta situación, el hombre que había recibido el golpe en su vehículo comenzó a perseguirlo mientras llamaba a los agentes para comunicarles lo sucedido. Según su testimonio, el fugitivo comenzó a conducir de manera temeraria poniendo en peligro a otros usuarios de la vía, sin respetar semáforos ni señales de tráfico.

Estuvo a punto de de atropellar a un ciclista durante su huida

La Policía Local pudo interceptar al vehículo implicado en la calle Quintián, dándole el alto y pidiendo que se detuviera, pero él hizo caso omiso.

En uno de los intentos del conductor temerario por esquivar el cerco del coche patrulla, aceleró y embistió el espejo retrovisor del vehículo policial, obligando a uno de los agentes a apartarse bruscamente para evitar ser atropellado.

Casi arrolla a un policía

La fuga siguió por varias calles de la zona hasta que el coche quedó bloqueado por una excavadora en una zona de obras de la calle Alejandro Pedrosa. Ahí fue cuando finalmente los agentes pudieron alcanzar al conductor, que ante su negativa de colaborar tuvo que ser sacado a la fuerza de su vehículo.

Una vez en las dependencias policiales se procedió a la realización de la prueba de alcoholemia, donde dio un resultado positivo de entre 0,82 y 0,85 miligramos de alcohol por litro de aire respirado, triplicando la tasa permitida. El detenido fue trasladado al centro de salud para recibir asistencia médica mientras que su vehículo fue retirado al deposito municipal de la ciudad.