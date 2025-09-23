Patricia Martínez 23 SEP 2025 - 07:00h.

Un centenar de alumnos siguen sin ir a clase después de tres semanas como medida de protesta

Desde el ANPA reclaman dos profesores más a tiempo completo para el centro

Rianxo, A CoruñaLos alumnos del colegio "Ana María Diéguez", de Asados, en Rianxo, tampoco irán a clase esta semana, y es la tercera ya sin pisar las aulas del centro, mientras continúan con su huelga de “mochilas caídas”. Sus familias, de manera unánime han decidido que se queden en casa una semana más. Esta es la principal acción de protesta de la comunidad educativa de este centro, apoyados además por la directiva, para reclamar que les asignen los profesores de apoyo necesarios para el centro.

Además, los padres siguen sin acudir a las reuniones por el protocolo de absentismo escolar, que se ha activado de manera automática, ante las ausencias de los alumnos, tal y como acordaron hace varios días.

Tamara García, secretaria del ANPA, ha anunciado que están preparando alguna acción simbólica más, para seguir con sus protestas. Este martes tienen una nueva cacerolada convocada, su intención es “seguir haciendo ruido, donde puedan”, insiste, “para que alguien se siente con nosotros, vea los números con la dirección del colegio y poder empezar el curso con garantías”.

Reclaman dos profesores más a tiempo completo para el centro

“Tres semanas después, seguimos exactamente igual, seguimos a la espera” lamenta Tamara García. Ella es madre de un niño con autismo, alumno del centro y detalla cuál es la situación del colegio, donde estudian algo más de un centenar de alumnos: ahora mismo tienen un profesor de Pedagogía Terapéutica a tiempo completo, pero que "apenas cubre el 50% de las sesiones que serían necesarias" según denuncian desde el ANPA. En el caso de Audición y Lenguaje, tienen un profesor compartido con otro centro que va dos días a la semana y apenas cubre el 20% de lo que se necesita, añaden. “Los padres reclamamos dos profesores más a tiempo completo para todo el colegio”, insisten. el hijo de Tamara tiene Su hijo tiene seis años. Tiene una discapacidad reconocida y un grado de dependencia en grado dos. “Es un niño que computa como tres en el colegio y que necesita horas en esas especialidades para poder avanzar de manera igualitaria”, detalla Tamara, que añade que “son niños que necesitan mucha anticipación, hábitos diarios, rutinas” y como relatan los padres, los tutores se ven desbordados “porque muchas veces no tienen ni formación ni horas para atenderlos”.

Los padres y madres no han parado estas semanas de hacer ruido, tanto en los despachos como en la calle, protestando también con cacerolas a las puertas del centro, para reclamar estos profesores de apoyo.

Reuniones sin atisbos de solución

La pasada semana, un grupo de padres se reunieron con el inspector educativo en Santiago, sin atisbos de solución ya que como este les explicó, “él no tiene responsabilidad alguna de mandar los recursos, sino que sólo recoge las demandas y que se las traslada a sus superiores” , que según reclaman, los padres, son quienes deberían recibirlos, ver sus demandas y negociar recursos necesarios para el centro.

Las madres y padres aseguran que no cederán y no llevarán a sus hijos al colegio, como recuerda también Margarita Gómez, portavoz del ANPA: “hasta que la Consellería de Educación atienda nuestras demandas”.