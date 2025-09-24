Patricia Martínez 24 SEP 2025 - 00:00h.

La campaña piloto se realizará con niños de entre 3 y 11 años de 55 colegios gallegos

Para la vacunación, se requerirá previamente el consentimiento de las familias

Santiago de CompostelaLa Xunta de Galicia ha puesto en marcha un programa piloto, para la vacunación intranasal contra la gripe de los niños en los centros escolares, que arrancará el próximo 13 de octubre. La vacunación deberá contar con la autorización previa de los progenitores. El plan de vacunación pretende inmunizar en esta campaña piloto a 19.000 escolares gallegos, de entre 3 y 11 años en un total de 52 centros educativos de la comunidad.

En los colegios seleccionados y de forma voluntaria, se vacunará contra la gripe a los alumnos de 4º, 5º y 6º de Educación infantil y de todos los cursos de educación Primaria. El objetivo es conseguir una cobertura del 70%, entre los tres y los once años, que estén matriculados en los centros incluidos en el programa piloto. En función de las coberturas de inmunización conseguidas, la Xunta evaluará la extensión del proyecto piloto al resto de centros escolares en futuras campañas.

El hecho de que se aplique la vacuna frente a la gripe por vía intranasal, que evita el pinchazo, facilita la logística de la actuación. Para eso, según ha explicado el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, “los equipos de enfermería de las siete áreas sanitarias se desplazarán a los colegios participantes" para la administración de la vacuna intranasal en las propias instalaciones de los centros.

El objetivo es disminuir la gravedad de las complicaciones derivadas de la gripe

La finalidad última, de acuerdo con la campaña general de inmunización frente a la gripe, es disminuir el número y la gravedad de las complicaciones derivadas de este virus en la población infantil, intentando minimizar el impacto en la salud de ellos mismos, de sus familias y de toda la población, mediante la prevención con la rotura de la cadena de transmisión.

Las Consellerías de Sanidade y de Educación informarán a los centros participantes y a las familias de los detalles del programa y de la importancia de la vacunación antigripal. Para eso, este miércoles se celebra una reunión por videoconferencia con los responsables de los centros escolares seleccionados para explicar los objetivos del programa y el protocolo que se seguirá.

Además, en cada uno de los centros participantes se organizarán reuniones con las familias y con el equipo de enfermería para informar, resolver dudas y entregar la hoja informativa y la autorización para la vacunación. Las familias deberán firmar el consentimiento para la vacunación de su hijo y entregarla en el centro. Antes de proceder a la inmunización, los equipos de enfermería recopilarán la información sobre la historia clínica de los niños autorizados a recibir la vacuna intranasal frente a la gripe.

55 centros escolares seleccionados en toda la comunidad

El programa piloto se realizará en esta primera campaña en un total de 55 centros educativos, seleccionados para conseguir una representatividad de los estratos urbanos, semiurbanos y rurales de las cuatro provincias, distribuidos según las áreas sanitarias. En concreto, nueve centros pertenecen al área sanitaria de A Coruña y Cee; dos al área sanitaria de Ferrol; otros nueve al área sanitaria de Lugo, Monforte de Lemos y A Mariña; diez colegios son del área sanitaria de Ourense, Verín y O Barco de Valdeorras; seis del área sanitaria de Pontevedra y O Salnés; ocho del área sanitaria de Vigo; y once del área sanitaria de Santiago de Compostela y Barbanza.