La dosis se pone a recién nacidos, a bebés prematuros y a menores de 2 años con enfermedad crónica

Cómo distinguir entre bronquitis, bronquiolitis, pulmonía, neumonía y gripe

BilbaoLa bronquiolitis es la inflamación de los bronquios causada por el virus respiratorio sincital o VRS en los bebés y lactantes. Una infección que, desde hace tres años, Osakidetza combate con vacunas y que ha logrado, en el último año, que disminuyan considerablemente las consultas de atención primaria y urgencias, así como reducir a la mitad las hospitalizaciones. Leize fue, en 2024, una de las primeras bebés del País Vasco en ser vacunada.

Euskadi ya ha arrancado la inmunización de bebés contra la bronquiolitis aguda. Pero, ¿cuáles son los síntomas de esta infección?, ¿se contagia?, ¿hay tratamiento?, ¿quiénes se pueden vacunar? A continuación tratamos de dar respuesta a estas y otras cuestiones.

Se vacunará a los grupos con mayor riesgo de padecer bronquilitis aguda grave, es decir: a recién nacidos, a los que se inmunizará a lo largo de todo el otoño y el invierno; a bebés menores de 3 meses, a los que se vacunará durante las primeras semanas de la campaña; a bebés prematuros de menos de 1 año; y a niños y niñas menores de 2 años con ciertas enfermedades pulmonares, cardiológicas, neurológicas o inmunitarias, a cuyas familias se informará directamente por parte de los y las especialistas de Pediatría.

Se contagia

Osakidetza emplea Nirsevimab, un anticuerpo que se administra por vía intramuscular en una única dosis antes del contacto con el virus, y que puede prevenir la enfermedad y, lo más importante, evitar las formas más graves de la bronquiolitis aguda.

Inicialmente, esta infección respiratoria provoca síntomas similares a los de un catarro, como son mocos, tos o fiebre. Sin embargo, al cabo de unos días pueden aparecer otros síntomas como dificultades a la hora de respirar, pitidos o fatiga que afecta en la toma de leche. En la mayoría de los casos la bronquiolitis aguda no suele ser grave, pero afecta a la calidad de vida de los pequeños y sus familias.

Además, al tratarse de una infección, la bronquiolitis se contagia. De ahí, la importancia de evitar el contacto con niños mayores y adultos que estén resfriados, ya que puede ser foco de infección y provocar bronquiolitis al bebé.

Hasta ahora, no existe un tratamiento específico contra la bronquiolitis aguda y las medidas más eficaces son aquellas que incrementan el confort de la persona afectada, como la limpieza de las secreciones nasales y la administración de antitérmicos cuando exista fiebre. La pediatra de Osakidetza Marta Montejo, remarca la importancia del lavado de manos para prevenir la transmisión.

Habitualmente se da en forma de epidemia entre los meses de octubre y marzo, con un pico máximo de incidencia entre noviembre y diciembre, que suele ocasionar una sobrecarga en el sistema sanitario en un periodo corto de tiempo. Un problema que se reduce considerablemente con la vacunación. Solo, el año pasado, Osakidetza consiguió inmunizar a más del 90% de la población diana, lo que permitió reducir en un 35% las consultas de Atención Primaria y Urgencias hospitalarias, y en un 50% las hospitalizaciones por esta enfermedad en menores de 2 años, siendo este porcentaje del 65% en el caso de bebés menores de 3 meses.