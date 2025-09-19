La UME vuelve a Galicia por los incendios de O Bolo en Ourense y Pantón en Lugo

La aldea de Frontón, en el municipio de lucense de Pantón, en el corazón de la Ribeira Sacra, desalojada por el fuego

El humo y olor a quemado en Ourense podría estar llegando desde el incendio en Pantón

Compartir







La aldea de Frontón, en el municipio de lucense de Pantón, en el corazón de la Ribeira Sacra, ha sido desalojada a primera hora de esta tarde por la Guardia Civil debido a la intensa humareda provocada por el incendio forestal que, desde el mediodía de ayer, afecta al cañón del Sil.

El intenso humo, además, está dificultando las tareas de extinción, ya que los medios aéreos no pudieron actuar en toda la mañana por la escasa visibilidad. La BRIF de Tabuyo (León), que se ha desplazado para colaborar por segundo día consecutivo, explica que a su llegada se encontró con lo que definen como un fenómeno de "inversión térmica" y "nula visibilidad".

PUEDE INTERESARTE Muere un hombre en un incendio forestal en León: hallado con quemaduras e inconsciente en un monte

Algunas vecinos no quieren dejar sus casas

El incendio se declaraba pasadas las dos de la tarde en la zona de Pombeiro y un par de horas después Medio Rural activaba la Situación 2 por la cercanía de las llamas al núcleo de Lornís.

Algunos vecinos, además, en zonas afectadas por el humo, no han querido ser evacuados, según cuenta el alcalde: "Hay varias personas que tenemos que evacuar, pero se han encerrado en casa y no quieren salir". Sin embargo, matiza, no corren peligro por la cercanía del incendio, sino por la posible inhalación de humo.

PUEDE INTERESARTE Restablecida la alta velocidad entre Madrid y Barcelona tras controlarse el incendio

La acumulación del humo en la zona impide que los medios aéreos puedan trabajar por falta de visibilidad. El olor a quemado ha llegado a puntos como la capital de la provincia, y esta situación se debe a un fenómeno conocido como inversión térmica.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Un vecino de Frontón ha explicado que las llamas están muy cerca de las viviendas y que el viento está propagando las llamas con mucha velocidad, además de dificultar el vuelo de las avionetas.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

La densa capa de humo en las cercanías del incendio, que se hace notar en diferentes puntos de la provincia de Lugo y también en Ourense, ha obligado a la Brigada de refuerzo antiincendios de Tabuyo, procedente de León, a replegarse.

La UME se desplaza a Galicia por los incendios forestales de O Bolo (Ourense) y Pantón (Lugo)

Efectivos del Quinto Batallón de Intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME) con base en León se desplazan a Galicia para colaborar en la extinción de los incendios activos.

Así, según ha informado la UME a través de su perfil oficial de la red social 'X', los efectivos trabajaran en los fuegos del municipio ourensano de O Bolo y en el del municipio lucense de Pantón.

El fuego de O Bolo, que comenzó a las 23.47 horas del jueves, obligó a reactivar la situación 2 por la cercanía de las llamas al núcleo de población de Santa Cruz.