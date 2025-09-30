Patricia Martínez 30 SEP 2025 - 12:58h.

El animal tenía importantes daños en el caparazón probablemente por el impacto contra alguna embarcación

'Percebeira', la tortuga que apareció con basura en su interior y percebes en su concha, vuelve recuperada al mar

FerrolPocas veces se puede ver en las costas gallegas una tortuga como la que apareció varada el pasado fin de semana en la playa de Covas en Ferrol. Se trataba de una impresionante tortuga laúd (Dermochelys coriacea), de unos tres metros de largo y casi dos de ancho, y que pesaba más de 200 kilos de peso.

El animal apareció varado el pasado domingo en la playa de Santa Comba, en Covas (Ferrol). A simple vista, se podían apreciar importantes daños en su concha, tenía una importante fractura en el caparazón y en el cráneo. Según explican desde la Coordinadora para o Estudo dos Mamíferos Mariños (Cemma), esas fracturas fueron las que le provocaron la muerte, probablemente “por una colisión con un barco”.

Xan Rodríguez Silvar, biólogo y miembro del equipo directivo del Museo de Historia Natural de Ferrol fue una de las primeras personas en acercarse a la playa para verla de cerca y poder medirla “es de las más grandes que yo he visto, y he visto algunas”, comenta aún asombrado por la envergadura del animal. “Cada varios años suele aparecer alguna”, cuenta, “incluso hay ejemplares que están por aquí alimentándose, pero no llegan a tierra” detalla. El cuerpo estaba bastante deteriorado, recuerda Xan, “debería llevar semanas muerta y no sabemos donde puede haber pasado”.

Las tortugas laúd, la mayor de las especies de tortugas marinas, no se dejan ver demasiado por nuestras costas. Por eso el hallazgo ha sorprendido a los expertos en animales marinos. “En la zona de Cabro Prior, se han visto cuatro o cinco en los últimos 40 años, no es raro pero es escaso”, explica Xan Rodríguez Silvar. Alfredo López, portavoz de Cemma, detalla que son unos animales que nacen en el Caribe, “viven en el Atlántico toda su vida y pasan cerca de nuestras costas muy ocasionalmente”. Tras ser notificado el varamiento, el Ayuntamiento de Ferrol se hizo cargo de la retirada del animal del arenal.