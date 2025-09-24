Patricia Martínez 24 SEP 2025 - 13:07h.

Se trata de un estudio multidisciplinar que el IEO ha realizado sobre los rorcuales comunes que anualmente visitan las aguas gallegas

El uso de drones ha ayudado a obtener información para los investigadores hasta ahora desconocida

Compartir







VigoLos investigadores del Instituto Español de Oceanografía (IEO), dependiente del CSIC; han logrado registrar la presencia de 63 rorcuales en las aguas de las Rías Baixas, y gracias a los drones, tripulados a distancia, han conseguido foto-identificar a 35 de estas ballenas y poder tomar muestras de ADN, en la campaña realizada este verano en aguas gallegas.

Las ballenas ya son habituales visitantes de las aguas del sur de Galicia durante la época de verano. La campaña RorquGAL B&B 2025, la tercera de esta serie, promovida por investigadores del Instituto Español de Oceanografía (IEO), dependiente del CSIC, se ha realizado en la plataforma continental frente a las Rías Baixas entre finales de agosto y principios de septiembre a bordo del catamarán Chocolate de Charter Terranova. Se trata de un estudio multidisciplinar de los rorcuales comunes (Balaenoptera physalus) que anualmente visitan las aguas gallegas en la época estival.

En esta campaña, el objetivo principal era conseguir información sobre estos grupos de animales marinos, y para ello, el uso de drones no tripulados, dirigidos a distancia fue una herramienta fundamental.

Se recogieron muestras de microbioma, tejidos y agua gracias a los drones

Los investigadores registraron la presencia de 63 rorcuales, de los cuales 35 fueron foto-identificados mediante imágenes aéreas para comparar con los catálogos existentes en otras regiones. Y también se obtuvieron muestras de microbioma espirado de 14 individuos mediante el uso de drones. Igualmente, se recogieron muestras de tejido y de agua para caracterizar genética e isotópicamente a estas poblaciones.

PUEDE INTERESARTE Tres manadas de orcas se pasean por las Rías Baixas dejando daños en varias embarcaciones

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

“El análisis del ADN ambiental presente en el agua y el uso de drones para la toma de datos biométricos y muestras del microbioma respiratorio hace posible obtener una información hasta ahora desconocida, lo que nos permitirá caracterizar la población que visita las aguas gallegas, estudiar su conectividad y patrones de migración, así como su estado de salud”, señala Paula Suárez, investigadora del Centro Oceanográfico de Vigo responsable de los estudios genéticos de cetáceos que el IEO realiza en el marco de las Estrategias Marinas españolas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Además de rorcuales comunes, durante la campaña también se avistaron rorcuales aliblancos (Balaenoptera acutorostrata), calderones comunes (Globicephala melas), delfines comunes (Delphinus delphis), mulares (Tursiops truncatus) y marsopas (Phocoena phocoena).

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Las ballenas se quedaron más lejos de la costa este verano

A diferencia de otros años, en este verano, las ballenas no se acercaron tanto a la costa como en anteriores, como explica Camilo Saavedra, investigador del Centro Oceanográfico de Vigo del IEO y responsable de la campaña. Los investigadores realizaron ocho salidas mar adentro en agosto y septiembre. “Las condiciones oceanográficas predominantes situaron los grandes afloramientos de microalgas y la presencia de kril en latitudes más septentrionales y en lugares más alejados que en ocasiones anteriores (sobre el talud continental), por lo que la presencia de rorcuales no se pudo apreciar tan cerca de la costa como en años previos. Pese a ello, y a la dificultad sobrevenida por las condiciones meteorológicas dominadas por la presencia de temporales otoñales tempranos, el número de ballenas registrado siguió siendo muy elevado” señala el investigador.

Las imágenes tomadas a vista de dron amplían la perspectiva para descubrir la biometría de los rorcuales y ayudarán a los científicos a averiguar si las familias de ballenas que se pasean por las Rías Baixas son las mismas que se suelen observar en otras regiones.