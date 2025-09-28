Antoni Mateu 28 SEP 2025 - 10:00h.

Varios son los factores por los que los océanos de todo el globo cambian su tonalidad a una más oscura

Siempre que pensamos en los océanos asimilamos automáticamente el color azul profundo. Sin embargo, lo que siempre habíamos dado por sentado, ahora está cambiando. De ello se han dado cuenta en la Universidad de Duke --EEUU-- quiénes han observado una tendencia que no parece que se vaya a revertir en los próximos años: hay partes de los océanos que están transicionando hacia tonos verdes.

Más concretamente, es en los polos de la Tierra donde está produciéndose esto de manera más acentuada. ¿Por qué se produce este cambio en la pigmentación? ¿Cuáles son los efectos que esto puede llegar a desencadenar?

La clorofila es la sustancia responsable

El fitoplacton --organismo microsc�ópico con clorofila-- es uno de los grandes aliados en la producción del oxígeno, y que muchas veces pasa desapercibido. De hecho, es tal su efecto, que se estima que su producción del total de O2 comprende entre el 50% y el 85% de lo que cada año se libera a la atmósfera. Además de esto, gracias al proceso de la fotosíntesis, limpia el dióxido de carbono, por lo que es también uno de los grandes sumideros de carbono que ahora mismo funcionan en nuestro planeta.

Pero, ¿qué tiene que ver el fitoplancton en este cambio de color? Los investigadores --tras analizar imágenes de los océanos de la NASA desde el 2003-- se ha dado cuentas de que las zonas tropicales --las más cercanas al ecuador-- reducen sus concentraciones de clorofila, y estas, a su vez se desplazan hacia los polos.

Es en las zonas de los polos donde hay concentraciones de agua más frías. Y a la vez que el fitoplancton se desplaza hacia estas zonas, no sólo hace que el tono verde sea más intenso: también genera un desplazamiento de las especies hacia estas aguas que están más frías, gracias al proceso de la fotosíntesis.

Distribución desigual en el futuro

Además de este primer escenario, los investigadores también han vislumbrado una situación que podría darse en el futuro: "las zonas con más clorofila van a tener de cada vez más, mientras que las partes del globo con menos concentración, van a tener de cada vez menos".

En este sentido, el equipo de científicos estadounidenses cree "que esto va a tener consecuencias para los ecosistemas". Sin embargo, una de las grandes preguntas que todavía queda por resolver es si tiene --o no-- que ver el cambio climático en todo esto.

¿Está el cambio climático cambiando el color de los océanos?

Todavía no son concluyentes los datos de esta investigación para dar esa atribución al calentamiento global. Aunque, a la par, se balancea la hipótesis del calentamiento de las aguas para que esto se produzca.

Todavía es pronto y faltan más datos e investigaciones que confirmen la causalidad del calentamiento global con este nuevo fenómeno de la naturaleza. Del mismo modo, también hay que esperar a nuevos resultados que muestren cuáles serían los impactos concretos --y a medio y a largo plazo-- de que esto suceda. Sin embargo, lo hallado hasta ahora se ha calificado como "preocupante", además de que "va a suponer cambios fundamentales para la vida marina y para las zonas que se vean más afectadas", concluyen.