Valencia se llena de hormigas voladoras tras las lluvias

Las hormigas voladoras, las únicas que pueden reproducirse, salen de los hormigueros tras las lluvias para aparearse y crear nuevas colonias

ValenciaLas lluvias torrenciales de los últimos días en Valencia, además de provocar numerosos problemas por la gran cantidad de agua caída, han ocasionado una curiosa molestia a los vecinos de la ciudad. La aparición de cientos de miles de hormigas voladoras en las calles de la ciudad que no ha pasado desapercibida para muchos conductores que se han encontrado sus coches cubiertos de estos insectos.

Un fenómeno que no es inusual y que puede producirse después de un episodio de intensas precipitaciones. "La lluvia es un aviso de que el suelo está húmedo y va a ser más fácil crear los nidos y tener más protección", explica Joaquín Baixeras, profesor de Entomología de la Universitat de València, que señala que "es normal que en los nidos de hormigas puedan haber explosiones de machos y hembras voladores. En ocasiones puede ser un efecto local, pero si la ciudad está así, en entornos rurales puede ser espectacular".

Estos ejemplares voladores son los únicos que pueden reproducirse. "Se crían dentro de la colonia junto a las hormigas obreras y repentinamente todos salen al mismo tiempo, lo que da sensación de enjambre", explica el entomólogo.

Apareamiento de las hormigas voladoras

Una vez están fuera de la colmena comienza el apareamiento. "Tras la copulación pierden las alas. Todos los machos mueren y las hembras fecundadas tratan de formar nuevas colonias y convertirse en hormigas reinas, sin embargo, esto lo consiguen muy pocas y el resto mueren", afirma Baixeras.

Este proceso puede prolongarse durante unos pocos días y, en ocasiones, solo dura unas horas.

Lluvias históricas

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha decretado a las 18 horas de este martes la finalización de la alerta naranja por lluvias en el litoral norte de Alicante, con lo que ya no hay ningún aviso vigente en la Comunidad Valenciana.

Durante este martes se mantuvo activada la alerta en nivel naranja por lluvias en el litoral norte de Alicante, después de que los avisos en las provincias de Valencia y Castellón hayan finalizado.

El lunes estuvo marcado por la alerta roja en todo el litoral de Valencia y en el litoral norte de Castellón, que provocó numerosos incidentes como el derrumbe de un talud en el barranco del Poyo en Picanya. Una jornada especialmente complicada en localidades valencianas como Cullera o Sueca, con lluvias "históricas".

Revisión de parques

El Ayuntamiento de València, a través de la Concejalía de Parques y Jardines, ha activado un dispositivo especial de revisión y supervisión de estos espacios tras las lluvias que desde el pasado domingo han afectado a la ciudad y a otras poblaciones de su provincia y con el fin de garantizar la reapertura de esos recintos con seguridad tras acabar el episodio de precipitaciones, según ha informado el consistorio en un comunicado.

Así, ha concretado que el plan de trabajo previsto contempla inspecciones detalladas en las zonas verdes de la capital valenciana, la evaluación del estado del arbolado y la detección de posibles incidencias derivadas de las intensas precipitaciones.

El objetivo es "reabrir los parques en condiciones óptimas de seguridad para los ciudadanos", ha remarcado la administración municipal.