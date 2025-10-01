La mujer, de 36 años y natural de Lepe, trató de proteger a su hijo del ataque de los animales y acabó en estado crítico, trasladada en helicóptero al hospital

Los médicos tuvieron que realizarle una operación para reconstruir la zona afectada por las mordeduras de los perros

Una mujer de 36 años, oriunda de Lepe, Huelva, ha sido víctima del ataque de dos perros en Reino Unido que provocaron que tuviese que ser trasladada en helicóptero en estado crítico. Los hechos, por los cuales tuvo que ingresar en una UCI y recibir 196 puntos de sutura en la cabeza, se produjeron cuando paseaba por un parque de Bath junto a su hijo de 3 años, a quien trató de proteger.

Todo ocurrió el pasado 23 de septiembre, a aproximadamente las 18:30 horas de la tarde, cuando se encontraba concretamente en la zona de Fairfield Park de la citada ciudad del condado de Somerset, al suroeste de Inglaterra.

Allí, mientras se encontraba junto a su pequeño, dos perros que se encontraban sueltos se abalanzaron inicialmente contra el niño, tras lo cual ella inmediatamente trató de protegerle, tirándose al suelo sobre él.

Herida en estado crítico y con 196 puntos de sutura tras el ataque de los dos perros

Cubriendo con su cuerpo al menor, los dos canes se ensañaron con ella provocándole graves heridas en la cabeza, tras lo cual, como recoge EFE, hubo de ser trasladada en helicóptero al hospital al quedar en estado crítico.

Una vez en el centro hospitalario, los médicos se vieron obligados a abordar una operación para reconstruirle la zona afectada, que comprendía la cabeza y los pabellones auriculares. En total, pasó una semana en la UCI, mientras su hijo, gracias a su intervención, sufrió heridas menos graves.

Ahora, la treintañera, identificada como Marisa Maestre, quien lleva varios años viviendo y trabajando en Reino Unido, se recupera en planta.

El propietario de los perros, arrestado por la Policía

Paralelamente, y de forma inmediata, el propietario de los perros fue arrestado por la Policía. Según ha indicado la víctima del ataque en declaraciones a EFE, se trata de un hombre de 50 años detenido específicamente “bajo sospecha de estar a cargo de perros peligrosos fuera de control”, concretamente ejemplares de Cane Corso.

Tras lo ocurrido, no obstante, las autoridades siguen analizando los hechos e investigando las circunstancias en que se produjo. La Policía de Bath, en este sentido, habría solicitado el testimonio de cualquier testigo de lo sucedido, interrogando también a los vecinos de las inmediaciones sobre si vieron algo de lo acontecido ese martes 23 de septiembre, cuando un simple paseo por el parque se convirtió repentinamente en un suceso que, como en otros casos, pudo acabar en tragedia.