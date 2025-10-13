Alberto Rosa 13 OCT 2025 - 17:33h.

El hombre, sobre el que recaía una orden de búsqueda, huyó al darle el alto la Guardia Civil

Un vecino de 47 años de la localidad pontevedresa de Vilaboa acabó detenido el viernes 10 de octubre tras una “peligrosa fuga” y cuando se dirigía a recoger a su hija al colegio.

Al ver la presencia de una patrulla de la Guardia Civil, el detenido trató de evitarla, motivo por el que los agentes procedieron a darle el alto para identificar al hombre. Fue en ese momento cuando el vehículo emprendió una fuga, lo que motivó el inicio de una persecución.

Según informa ‘La Voz de Galicia’, el hombre comenzó a hacer maniobras peligrosas con el vehículo y emprendió una “temeraria y peligrosa huida”. Fue entonces cuando se inició una persecución de película, para la que también se unió la Guardia Civil de Moaña.

Dejó el coche y continuó la huida a pie

La fuga en coche duró 20 minutos, hasta que el hombre decidió continuar su huida a pie. Al entrar en un camino de tierra, se bajó del coche y echó a correr en una zona boscosa. El hombre fue finalmente interceptado a escasos metros del vehículo que había dejado abandonado. Le detuvieron y comprobaron que además de tener antecedentes policiales figuraba en una orden de busca y captura contra él.

El hombre fue puesto a disposición judicial en Moaña, acusado de delitos contra la Administración de Justicia, el orden público y la seguridad vial. Según el instituto armado, el juez acordó su puesta en libertad con cargos.