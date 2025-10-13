Ambos luchaban por no ahogarse en un mar embravecido y recibieron asistencia de efectivos de la Guardia Civil

La playa de El Tarajal, en Ceuta, ha vuelto a ser el lugar de una impactante escena después de que una madre, junto a su hijo de diez años, consiguiese llegar a nado a la orilla junto al menor. La secuencia de los hechos fue captada en vídeo justo en momentos en que ambos luchaban por no ahogarse en un mar embravecido.

Tal como se aprecia en las imágenes, todo se produjo en unos instantes en los que el oleaje se hacía notar, con madre e hijo avanzando al mismo tiempo, apoyándose únicamente por un elemento flotador.

Madre e hijo, asistidos por la Guardia Civil en su llegada a El Tarajal, Ceuta

Ante la situación, distintos agentes de la Guardia Civil acudieron en la ayuda de ambos, facilitando su llegada a tierra tras una travesía que pudo haber acabado en tragedia una vez más.

La escena se suma a otras similares acontecidas previamente, con más migrantes saliendo de Marruecos y tratando de llegar a nado a la costa ceutí. No en vano, la Guardia Civil daba a conocer el pasado viernes que había recuperado tres cadáveres de migrantes en menos de cinco horas en Ceuta.

Concretamente, se trataba de tres jóvenes magrebíes que fallecieron en el intento de cruzar a nado desde Marruecos; elevando así a 30 la cifra de cadáveres encontrados en aguas ceutíes en lo que va de año.

El primer joven fue hallado sin vida flotando en el agua y no llevaba aletas ni traje de neopreno, un atuendo que suelen usar quienes intentan alcanzar Ceuta de esa forma.

La cifra de fallecidos en lo que va de año supera ampliamente los 21 cuerpos que fueron recuperados en 2024, y ya son siete los cuerpos encontrados en los primeros diez días de septiembre, frente a los seis aparecidos en agosto.

La presión migratoria en Ceuta continúa

En este contexto, la presión migratoria en la ciudad autónoma se mantiene, con intervenciones diarias, y sobre todo nocturnas, por parte de los agentes de la Benemérita. Además, los organismos denuncian que los recursos de acogida de la ciudad se encuentran saturados: el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), con capacidad máxima para 521 personas, alberga a más de 800 residentes, lo que ha provocado que no se admitan nuevos ingresos, según recoge Europa Press.

En consecuencia, y según las citadas fuentes, más de un centenar de migrantes y refugiados de diversas nacionalidades permanecen en situación de calle durante más de dos semanas frente a las puertas del centro, con acceso limitado únicamente a las tres comidas diarias y a servicios de aseo. Ante la situación, se están realizando traslados semanales a la península.