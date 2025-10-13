Carlos Plá Valencia, 13 OCT 2025 - 11:48h.

Los arrestados, tres hombres de nacionalidad rumana, sustraían el cable de cobre de telefonía y lo vendían a un centro de gestión de metales

El robo de 52.000 euros del 'Inspector Gadget' de un salón de juegos en Barcelona: su cumpleaños era la clave de la caja fuerte

Compartir







La Guardia Civil ha detenido, en la localidad de Silla, a tres personas por el robo de 5.000 kilogramos de cobre y el hurto de catalizadores.

Las pesquisas se iniciaron tras la sustracción del catalizador de un vehículo mientras estaba estacionado en una conocida calle de la localidad. Los investigadores lograron identificar una furgoneta que relacionada con este hecho.

También se comprobó que, días después del robo del catalizador, la misma furgoneta volvió a desplazarse hasta la misma calle, donde aparcó de manera sospechosa entre dos vehículos.

PUEDE INTERESARTE La investigación a un joven de 20 años por simular su secuestro durante cinco días y un robo en Las Palmas de Gran Canaria

Vendían el cable a un centro de gestión de metales

Mientras los agentes se encontraban en labores de vigilancia, avistaron la furgoneta y observaron que cargaba mucho peso. Tras seguir sus pasos, llegaron a un centro de gestión de metales cercano. En este momento, interceptaron el vehículo y comprobaron que en el interior había un total de tres toneladas de cable de cobre de telefonía.

Se verificó que horas antes, en el centro de gestión de metales al que se dirigían, los ocupantes de la furgoneta habían vendido otras dos toneladas del mismo cable.

Por estos hechos han sido detenidos tres hombres de 22, 33 y 34 años, todos de nacionalidad rumana y se han aprehendido 5.000 kilogramos de cable de cobre de telefonía.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Puesto Principal de Silla.

Las diligencias fueron entregadas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Carlet.