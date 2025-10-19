Iván Sevilla Europa Press 19 OCT 2025 - 15:07h.

Tras permanecer grave en la UCI, la mujer ha fallecido y la ciudad se encuentra conmocionada

El suceso ocurrió el 5 de octubre durante el tradicional desfile de ganado de San Froilán en Lugo

Compartir







LugoTrágico desenlace en el caso de la mujer embestida por una vaca en el tradicional desfile de ganado de Lugo, con motivo de la celebración de San Froilán en la ciudad. Según han confirmado fuentes sanitarias a Europa Press, la víctima ha muerto.

De 31 años, no ha podido recuperarse finalmente del estado grave en el que se encontraba, ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario Lucus Augusti (HULA). Allí permanecía desde el 5 de octubre.

PUEDE INTERESARTE Una mujer de 61 años fallecida y un hombre herido tras ser embestidos por dos reses en Ceguilla, Segovia

Ese día, se festejó el evento con un paseo de enormes reses que atravesó la Calle Bispo Aguirre, donde tuvieron lugar los hechos. Según fuentes municipales, uno de estos animales "se puso nervioso", se descontroló y terminó por golpear a la mujer.

Además, una menor también sufrió heridas leves tras caer al suelo "debido al susto que le provocó" la vaca en ese instante de tensión. Mientras numerosos ciudadanos presenciaban el recorrido por el núcleo urbano de Lugo.

"Enorme dolor y conmoción" por lo ocurrido

Este 19 de octubre, tras conocerse el fallecimiento de la víctima, que hace una semana permanecía "estable dentro de la gravedad", el Ayuntamiento ha expresado su "más profundo pesar" por lo ocurrido en el contexto festivo.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

"Trasladamos nuestro más sincero pésame y todo nuestro cariño a la familia y personas allegadas. Es un momento de enorme dolor que conmociona a toda la ciudad", lamenta el consistorio en un comunicado público a sus vecinos.

Ha añadido que agradecen "a todas las personas de los servicios de emergencia que prestaron su colaboración y apoyo durante aquel suceso". "Acompañamos con nuestra solidaridad y amor a los familiares y amistades de la mujer en estos difíciles momentos", concluye.