06 OCT 2025

El animal se puso nervioso y escapó a la carrera por una calle peatonal abarrotada de gente

El desfile de ganado es una de las citas más esperadas de las fiestas de San Froilán

LugoUna mujer de 31 años permanece ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario Lucus Augusti (Hula) de Lugo, tras ser embestida por una vaca, que participaba en el tradicional desfile de ganado de San Froilán, celebrado este domingo, durante las fiestas de la ciudad. También una menor resultó herida leve, tras ser alcanzada por otro animal de los que participaban en el recorrido por la calles de Lugo.

El tradicional desfile de ganado de razas autóctonas gallegas discurrió en su parte inicial con normalidad este domingo a mediodía, pero a la llegada a la praza Maior, pasadas las dos y media de la tarde, algunas de las vacas de raza rubia galega que participaban en el desfile, se mostraron algo nerviosas, al encontrarse con otras vacas, charolesas, según relatan algunos testigos.

Fue entonces cuando uno de los animales abandonó repentinamente el grupo y se lanzó a toda velocidad en una carrera desbocada, por la calle Bispo Aguirre, de Lugo, abarrotada a esa hora de gente. José Vázquez, responsable de la cafetería Brisas, ubicada en esa misma calle, recuerda aún con el susto en el cuerpo que “era hora punta y esto estaba lleno, no fue nada para lo que pudo ser”.

Una menor también herida leve tras rozarse con otro animal

La peor parte de esa fuga a toda velocidad se la llevó una mujer de 31 años, que resultó herida grave, tras ser embestida por la vaca y que permanece ingresada en la UCI del Hospital Universitario de Lugo. Una menor también resultó herida leve tras ser rozada por otro de los animales y caerse, debido al susto. Tanto ella como su madre necesitaron atención médico por su estado de nerviosismo. “La vaca se debió de poner nerviosa”, relata José Vázquez, “y venía corriendo por el lateral de la calle”.

Tras recibir información de lo sucedido, el 112 alertó a Urxencias Sanitarias de Galicia 061, a la Policía Local de la ciudad y también a la Policía Nacional que se desplazaron al lugar del accidente.

Un desfile tradicional de ganado que es una de las citas más esperadas de las fiestas de San Froilán

El desfile tradicional de ganado es desde hace años, una de las citas más esperadas en las fiestas de San Froilán, y recorre las calles de la zona vieja hasta terminar en la Praza Maior. En esta ocasión, el desfile estaba ambientado en los años ochenta, y fue inaugurado por Os Pelúdez y contó con decenas de animales. Además de las vacas de raza rubia galega, desfilaron ejemplares de Ovella Galega, Cabra Galega, Galiña de Mos, Porco Celta, Cabalo de Pura Raza Galega, Can de Palleiro y Galiña Piñeira, además de dos burros. Cerraba el desfile una muestra de coches clásicos de la Asociación Lucense de Automóviles Antiguos.