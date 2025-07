La atleta Sara Alonso ha recibido el alta tras ser embestida por una vaca mientras entrenaba en el monte

La deportista se ha fracturado la sexta costilla por completo y se pierde la temporada

Compartir







La atleta donostiarra Sara Alonso ha recibido el alta tras ser embestida por una vaca mientras entrenaba en el monte: "Ya estoy en casa, con el corazón un poco partido, pero feliz de todo el apoyo que he recibido en las últimas horas", explicaba la deportista.

"Feliz de que al menos este susto/pu**da/minutos de terror hayan servido para que a la siguiente yo y muchos otros temamos a las vacas", continuaba.

Se pierde la temporada

"De dolor estoy bien, he podido dormir bien y espero ya en breves poder subirme a un rodillo. Los objetivos se quedan en el horizonte pero con esperanza que pueda llegar a ellos. Hemos pasado por muchos (MUCHOS) baches y al final he conseguido superarlos. Me jode que estos baches sean cosa de una probabilidad mínima de que ocurran (chatGPT dice que embestida de vaca probabilidad 0.5%, ahí estoy yo) y en unos minutos un trabajo de un año se vaya a la mierda", lamenta.

PUEDE INTERESARTE Una mula desbocada embiste a un peregrino de la Hermandad de Murcia durante el camino al Rocío

"Reportare mis primeras dos semanas de recuperación en Youtube y bueno no habrá mucha cosa interesante que contar en Agosto pero bueno, llorar ya he llorado mucho estas ultimas 24h , ahora hay que pasar el capitulo de la llorería", concluía.

PUEDE INTERESARTE Muere un hombre al caer con su coche por un barranco en Carataunas, en Granada

El ataque de una vaca

La que fuera ganadora el pasado mes de mayo de la mítica maratón de montaña Zegama-Aizkorri compartía este lunes la noticia de que había sufrido un incidente con una vaca: "Hoy nada más empezar a entrenar, me ha embestido una vaca, suena a broma y a chiste y en el hospital han tenido dos casos en los últimos años", explicaba.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

"He pasado una de las situaciones de más terror de mi vida y en un momento pensaba que seguiría corneándome hasta que me matara", admitía, "ga parado y he podido salir de ahí… pero tengo traumatismos por mi cuerpo y lo peor de todo me ha fracturado la sexta costilla por completo".