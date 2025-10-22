El cirujano Diego González Rivas enseña a operar a un humanoide: "Un robot operando con otro robot"
El cirujano gallego se encuentra en China conociendo algunas novedades tecnológicas aplicables a la cirugía
Diego González Rivas opera a una niña de ocho años con bronquiectasias: "En 24 horas ya se ha ido a casa"
A CoruñaEl cirujano torácico coruñés Diego González Rivas ha mostrado en numerosas ocasiones algunos avances tecnológicos vinculados a la cirugía, que utiliza en sus operaciones programadas en los diferentes países que visita para operar. González Rivas está pasando unas semanas en Lanzhou, al norte de China, conociendo algunas novedades en el mundo de la robótica, aplicables en la medicina. Pero además ha decidido conocerlas muy de cerca, porque si hace unos días, mostraba en tono humorístico cómo se encontraba con un robot humanoide en la calle y acaba peleando con él, también ha querido instruir a este humanoide en las más avanzadas tecnologías quirúrgicas.
Diego González Rivas ha llevado al robot hasta un quirófano y allí le ha indicado unas pautas para operar a una persona, utilizando el brazo robótico Davinci.
"Un robot humanoide operando con otro robot", ha titulado el relato, en un vídeo compartido en sus redes sociales, donde muestra como tras indicarle algunas instrucciones al humanoide, sobre cómo colocarse, y ajustarse la pantalla y el asiento, el robot se sienta en el puesto del cirujano y proceder a realizar la cirugía. "Vamos a hacer una cirugía torácica, vamos a quitar un tumor", le explica el cirujano al humanoide. Y el robot tras las indicaciones, procede a realizar la tarea que se la asignado.
González Rivas ya se había "peleado" con este robot humanoide antes
No es el primer encuentro de González Rivas con este robot humanoide ya que un par de días antes, ya se "habían conocido". El cirujano compartió también en sus redes sociales un vídeo en tono de humor, días antes, de una “pelea” con él en medio de una plaza, y rodeados de público que siguió los movimientos de ambos móviles en mano, donde el doctor no salió demasiado bien parado, y acabar en el suelo, tras cambiar los bisturís por los puños.
El mediático cirujano torácico gallego, famoso por sus operaciones con mínima incisión y su agenda global pasa estas semanas en el norte de China conociendo algunas innovaciones en materia tecnológica y también realizando intervenciones programadas.