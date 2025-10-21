El Gobierno tiene previsto dar luz verde al decreto de la ley ELA: las ayudas siguen sin llegar

El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar el real decreto para poner en marcha las medidas de la ley ELA y garantizar su financiación

Doce meses después de que el Congreso aprobara la Ley ELA, las ayudas a los afectados y sus familiares continúan sin llegar

Hace un año, el Congreso aprobaba con 344 votos a favor la Ley ELA. Sin embargo, doce meses después, las ayudas a los afectados y sus familiares continúan sin llegar. Este martes, el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar el real decreto para poner en marcha las medidas de la ley ELA y garantizar su financiación.

El real decreto contempla una financiación de 500 millones de euros que se dedicarán a la atención 24 horas de los enfermos, según ha podido saber EFE.

Así, el texto busca el "desarrollo integral" de la ley ELA, además del refuerzo del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), especialmente con la financiación de la atención personalizada 24 horas a personas con ELA u otras enfermedades complejas irreversibles en fase avanzada, como exigían los colectivos de personas afectadas.

"A través de esta partida económica y de la propia norma, se cumple en tiempo y forma con el mandato de la ley ELA de adaptar el sistema de la dependencia a las necesidades de las personas con ELA u otras enfermedades de alta complejidad y curso irreversible, a la vez que se garantiza la financiación necesaria para ello", según fuentes gubernamentales.

El pasado 19 de junio, Derechos Sociales remitió a Hacienda una propuesta de adaptación del Sistema de la Dependencia para incorporar las previsiones de la ley e incluir una financiación adicional de 200 millones de euros para el despliegue de la norma a lo largo de 2025.

Críticas de los familiares y pacientes de ELA

Ante las peticiones de los familiares y pacientes de ELA por la falta de recursos para el desarrollo de la ley a lo largo de estos meses, el ministro ha señalado que el despliegue de la ley sigue su curso "y la financiación de la ley ELA está garantizada".

A principios de año, el Gobierno trasladó a la organización ConELA (Confederación Nacional de Entidades de Esclerosis Lateral Amiotrófica) su plan de despliegue de la ley ELA, que inició con la agilización de los trámites de valoración que permiten a los enfermos y sus familias acceder a las prestaciones y servicios.

El despliegue prevé una segunda fase que se centra en adecuar la atención y prestaciones a las necesidades de las personas afectadas. Para ello, deberán ponerse en marcha un paquete de medidas que deben movilizar los gobiernos autonómicos como responsables de ofrecer los servicios a las personas afectadas.

La propuesta de Derechos Sociales también incluía la actualización de la cartera de servicios ampliando la cobertura en fisioterapia y rehabilitación, y la elaboración de un Registro Estatal de Enfermedades Neurodegenerativas.