Sara Lago 25 OCT 2025 - 07:00h.

La esquela de María Teresa Castañeda Gil (93 años) se convierte en fenómeno viral gracias a un gato llamado “Bitelchús” incluido entre los despedidos

Alejándose del tono puramente solemne, una esquela viral combina datos habituales del funeral con una pincelada de humor que ha conmovido a muchos

A CoruñaEn Galicia, donde las esquelas son casi una tradición cultural, una reciente publicación ha conmovido y hecho sonreír a miles de personas. La protagonista es María Teresa Castañeda Gil, una mujer de 93 años cuya despedida apareció en La Voz de Galicia y que, en cuestión de horas, se convirtió en fenómeno viral.

El motivo fue un detalle inesperado: entre los familiares que la recordaban, se mencionaba al “bisnieto gato Bitelchús”. Ese guiño cariñoso rompió la solemnidad habitual de los obituarios y llenó las redes de comentarios que celebraban la ternura de la familia.

De la página 49 del periódico a las 24 000 visualizaciones en X

El comunicador Xosé Castro fue quien detectó la esquela y la compartió en la red social X (antes Twitter) con un mensaje que ya es viral: «Galicia no te la acabas». En pocas horas, la publicación superó las 24 000 reproducciones, generando cientos de reacciones y compartidos.

Muchos usuarios destacaron el toque de humor y humanidad que desprende la esquela, convirtiéndola en ejemplo de cómo los gallegos saben despedirse con afecto incluso en los momentos más tristes. “Solo en Galicia una esquela puede hacerte reír y llorar al mismo tiempo”, escribió uno de los usuarios con más compartidos en la red.

Lejos de la rigidez de otros obituarios, esta esquela se une a una larga lista de ejemplos donde el ingenio, la emoción y el humor se entrelazan. En los últimos años, Galicia ha dado pie a esquelas que también se hicieron virales: desde la de un vecino de O Grove que pedía que no asistiera “nadie que no quisiera”, hasta la de una mujer que agradecía al supermercado donde iba cada mañana.

La de María Teresa Castañeda Gil ha destacado por su ternura. La inclusión del gato Bitelchús no sólo ha hecho sonreír, sino que ha recordado la importancia de los animales como miembros reales de las familias. El éxito de la esquela demuestra que en Galicia las despedidas pueden tener un carácter propio, donde se mezcla respeto, humor y amor por la vida cotidiana.