Patricia Martínez 04 NOV 2025 - 12:22h.

El narcosubmarino que terminó hundido en el Atlántico se dirigia a la península para su descarga

A bordo, viajaban cuatro tripulantes que fueron detenidos e interrogados

VigoLa Policía Judicial de Portugal, en colaboración con la Armada de Portugal han confirmado este lunes que han interceptado un semisumergible en aguas del Océano Atlántico, que transportaba 1,7 toneladas de cocaína, y que pretendía alcanzar las costas de la península, en una operación que ha contado con colaboración internacional.

Las autoridades lusas han confirmado que han localizado e interceptado, un narcosubmarino en aguas del Atlántico. Se trata de “un semisumergible utilizado por una organización criminal transnacional que transportaba más de 1,7 toneladas de cocaína con destino a la península Ibérica" tal y como ha indicado la Policía Judicial lusa en un comunicado.

En la embarcación había cuatro tripulantes que transportaban la droga, cuyo destino final serían "diversos países del continente europeo". Los tripulantes, de nacionalidad venezolana, según apuntan algunos medios portugueses, fueron detenidos e interrogados en la isla de São Miguel, en las Azores, y ya han ingresado en prisión preventiva.

Un amplio despliegue con colaboración internacional

"La investigación prosigue a cargo de la Unidad Nacional de Combate del Tráfico de Estupefacientes de la Policía Judicial (portuguesa) en colaboración con las autoridades de otros países", ha explicado la policía lusa.

La Operación bautizada como “El Dorado” se ha realizado en coordinación con la Armada, las Fuerzas Aéreas de Portugal, la Agencia Nacional Anticrimen de Reino Unido, la Agencia Antidroga de Estados Unidos (DEA) y la Fuerza de Tarea Sur del Mando Sur de las Fuerzas Armadas estadounidenses gracias a la información del Centro de Análisis y Operaciones Marítimas en materia de Narcotráfico en el que participan varios países europeos. Un amplio despliegue que ha culminado con la interceptación de la droga en alta mar, cerca de las Islas Azores.

Las autoridades portuguesas han confirmado también que tras la retirada de la droga del interior, se iniciaron las tareas de remolque hacia las Islas Azores del semisumergible, que finalmente terminó hundido durante estas maniobras.

Otro narcosubmarino interceptado en septiembre en la costa gallega

Este no es el primer semisumergible detectado por la policía en los últimos meses. Los narcotraficantes cada vez utilizan más a menudo este sistema de transporte para cruzar el Océano Atlántico y transportar la droga hasta las costas europeas, con el fin de pasar más desapercibidos a los radares y a los controles. El pasado mes de septiembre, la Policía Nacional desarticulaba una organización implicada en el alijo de 3.650 kilos de cocaína, que llegaron a la costa gallega en un semisumergible. Este operativo terminó con 14 personas detenidas, de las que 12 ingresaron en prisión, y que fue resultado de una compleja operación conjunta, donde también participó la DEA norteamericana y que fue bautizada como “Saona”.