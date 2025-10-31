El detenido fue condenado en Italia a 30 años de cárcel en 2017 por su participación en operaciones de narcotráfico

Detienen en Huelva a uno de los mayores narcotraficantes de Europa: se había escapado de la cárcel

Compartir







Agentes de la Policía Nacional han detenido en Pontevedra a un fugitivo reclamado por las autoridades italianas, sobre el que pesaba una orden internacional de detención y de ingreso en prisión por un delito de tráfico de drogas.

Según informaron fuentes oficiales de la Comisaría Provincial de Pontevedra, el detenido está considerado uno de los líderes de una organización criminal internacional dedicada al narcotráfico, responsable del transporte de grandes cantidades de cocaína desde Colombia hacia Italia entre los años 2014 y 2015.

El hombre fue condenado en Italia a 30 años de cárcel en 2017

Además, contaba con otra orden de detención emitida por la Audiencia Provincial de Pontevedra, donde debía cumplir una pena pendiente de 10 años de prisión por otro delito de tráfico de drogas cometido en territorio español.

Las autoridades italianas alertaron recientemente a la Policía Nacional de que el prófugo podría haberse refugiado en España tras fugarse de Italia. Ante esta información, se activaron de inmediato los mecanismos de cooperación policial internacional y se puso en marcha un dispositivo de búsqueda coordinado entre ambos países.

Tras varios días de vigilancia, los agentes lograron localizarlo en una vivienda situada en la parroquia pontevedresa de Cerponzóns, donde se mantenía oculto con identidades falsas. Una vez confirmada su presencia, el dispositivo policial culminó con su detención sin incidentes.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

La operación, subrayan desde la Policía Nacional, la colaboración internacional entre España e Italia en la lucha contra el narcotráfico y la persecución de grandes organizaciones criminales que operan entre Europa y América Latina.