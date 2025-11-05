La Guardia Civil incauta 1,45 kilos de droga que estaba expuesta en vitrinas en un local de Caldas de Reis

Jorge Bergantiños 05 NOV 2025 - 14:49h.

El investigado es un hombre de 38 años que se enfrenta a un delito contra la salud pública

La marihuana y el hachís intervenido estaban expuestos en envases en una vitrina en la entrada de la tienda

Caldas de Reis, PontevedraLa Guardia Civil de Vilagarcía de Arousa ha intervenido 1,45 kilos de droga en una inspección a un establecimiento de productos agrícolas y fitosanitarios relacionados con el cannabis, no aptos para el consumo humano. Concretamente la Pafif (Patrulla de Fiscal y Fronteras) del Instituto Armado ha decomisado 1,1 kg de cogollos de marihuana y 378 gramos de hachís que estaban expuestos en tres vitrinas en las inmediaciones de la entrada del local en hasta 118 envases.

La actuación se produjo el 28 de octubre durante una inspección donde se localizaron las sustancias estupefacientes (sumidades floridas y hachís) que estaban envasadas y dispuestas a la venta al público, por lo que la pena puede ser mayor. Esas sustancias, según la normativa internacional y la legislación española, no pueden ser objeto de producción, fabricación, tráfico, posesión o uso, salvo para fines médicos o científicos, por lo tanto la Guardia Civil procedió a su aprehensión.

El investigado es un hombre de 38 años con domicilio en Pontevedra, que se enfrenta a cargos por un delito contra la salud pública con el agravante de venta en establecimiento abierto al público. La droga incautada junto a las diligencias de la investigación fueron remitidas al Juzgado de Guardia de Caldas de Reis.