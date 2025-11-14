Sara Lago 14 NOV 2025 - 12:38h.

El lotero, vecino de Moaña, perdió cupones valorados en más de 2.000 euros tras un descuido en la entrada del supermercado

La víctima sospecha de una mujer que rondaba la zona y presentará denuncia en la Guardia Civil

Cangas do MorrazoUn vendedor de la ONCE de Moaña (Pontevedra), Orlando Pena, ha denunciado el robo de su mochila y de todo su material de venta cuando trabajaba en la entrada del supermercado Eroski de Cangas. El incidente, ocurrido en la tarde de este jueves, dejó al trabajador sin más de 2.000 euros en cupones, la mayoría correspondientes a sorteos especiales de Navidad y del Black Friday.

El lotero explica que llevaba dos años y medio trabajando en esa zona y nunca había vivido algo parecido. Al finalizar su jornada, sobre las 18:00 horas, se percató de que alguien había aprovechado un descuido para llevarse su mochila y todos los cupones que tenía sobre la mesa. Entre lo sustraído se encontraban: 200 cupones del Extra de Navidad, 60 cupones del sorteo del viernes 28, 80 cupones ordinarios además de la recaudación del fin de semana y su documentación y efectos personales. La cuantía total supera los 2.000 euros, una pérdida muy importante para un trabajador que depende completamente de sus ventas diarias.

Pena asegura que sólo recuerda a una mujer joven, de unos 30 años, rondando la zona en el momento del robo. Aunque no puede afirmarlo con certeza, es la única persona que le pareció sospechosa. Intentó denunciar los hechos inmediatamente ante la Guardia Civil, pero no pudo hacerlo debido a la falta de personal en el puesto de Cangas. Ahora planea formalizar la denuncia, pero el vendedor reconoce que sigue en shock: “Nunca me había pasado algo así”.

Este tipo de robos no es un hecho aislado: precedente reciente en Vigo

El caso de Cangas recuerda a otro suceso ocurrido hace unos meses en Vigo, donde un vendedor de la ONCE sufrió un robo mientras hacía una pausa para comer. En aquel episodio, el ladrón fracturó la ventanilla del coche del trabajador y se llevó una mochila con cupones, recaudación, un TPV y efectos personales, con un valor total de más de 2.700 euros.

Lo más grave vino después: la ONCE descontó de su salario 6.172 euros, alegando que su aseguradora no cubría el siniestro. El caso llegó al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), que acabó dando la razón al trabajador. Los magistrados determinaron que el vendedor no actuó con negligencia y que la organización no podía repercutirle las pérdidas.

Este fallo judicial, todavía reciente, subraya la vulnerabilidad de los vendedores ante robos que pueden arruinarles semanas de trabajo.