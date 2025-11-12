Redacción Cataluña 12 NOV 2025 - 14:40h.

Las ladronas colocaban claveles a los turistas en la solapa y solicitaban un donativo a cambio

Cuando la víctima sacaba la cartera para la limosna, las autoras aprovechan la distracción para llevarse el dinero

BarcelonaEl miedo a ser robado suele ser un temor común para los turistas que viajan a otros rincones para disfrutar de todo tipo de vacaciones. Esta preocupación se debe a la atención que los ladrones fijan en este tipo de perfil para cometer una modalidad delictiva que en algunos casos también deja diferentes métodos que pillan por sorpresa a las personas.

Es el caso del 'método del clavel', una tipología de hurto que dos mujeres llevaron a cabo el pasado martes en Barcelona, donde se llevaron 380 euros de una víctima

La Guardia Urbana de Barcelona pilló en el barrio del Fort Pienc del distrito barcelonés del Eixample a las personas en cuestión, que hurtaban a turistas a través de esta modalidad delictiva, que consiste en ofrecer claveles a los turistas, colocándoles la flor en la solapa y solicitando un donativo a cambio.

Sin embargo, en el momento en que las víctimas sacaban la cartera para dar la limosna, las autoras aprovechan la distracción para sustraerles el dinero. Un robo que acabó con final feliz tras la detención de las dos mujeres y con el retorno de los 380 euros que había perdido la víctima tras esta acción.

Las 'claveleras'

El método del 'clavel' se trata de una conocida modalidad delictiva perpetrada por mujeres conocidas como 'claveleras', que al principio llevaban flores, normalmente claveles. De ahí su nombre, aunque después cambiaron a hojas o ramas de cualquier planta, con las que pedían monedas a los turistas a cambio de las mismas.

Una vez que conseguían que los turistas sacaran la cartera aprovechaban para acercar la mano con la que llevaban las flores, hojas o ramas, con la excusa de indicarle las monedas al mismo tiempo que distraían a la víctima para sustraerle los billetes y abandonar el lugar de forma rápida.

Las mujeres aprovechaban la distracción y la habilidad para la sustracción. Sin embargo en algunas ocasiones, cuando las víctimas se percatan e intentan evitar el hurto se puede llegar a producir un forcejeo y cierta violencia para conseguir huir con el botín y se convierte en un robo con violencia.

Otros robos en la ciudad

Esta ola de robos también llevó a la Guardia Urbana de Barcelona a actuar en otro punto de la capital catalana para detener a un joven que había intentado sustraer el teléfono móvil a una persona mayor amenazándola con un cuchillo.

En este caso, el operativo contó con la colaboración de un cabo del cuerpo que se encontraba fuera de servicio, quien fue testigo de los hechos en el distrito de Sant Andreu e intervino rápidamente para evitar el robo, que no era el primero que el individuo había intentado cometer en la zona.