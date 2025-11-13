Los agentes sorprendieron a dos de los sospechosos mientras forzaban un vehículo

Detenidas dos mujeres por robar 380 euros a un turista con el 'método del clavel' en Barcelona

Compartir







ValenciaLa Guardia Civil, junto a la Policía Local de Almoradí, ha desarticulado un grupo de cinco personas acusadas de una serie de robos con fuerza y violencia en la localidad alicantina. Los detenidos, de entre 19 y 31 años, actuaban de manera organizada y con roles definidos dentro del grupo.

El pasado 28 de octubre, tras un repunte de denuncias por robos en vehículos y comercios, la Guardia Civil inició una investigación. Gracias a un dispositivo de vigilancia y al apoyo de la Policía Local, los agentes sorprendieron a dos de los sospechosos cuando intentaban forzar un coche estacionado. La detención inmediata de estos dos implicados permitió avanzar en el caso y recopilar pruebas decisivas.

Recuperación de efectos robados

Las primeras detenciones llevaron al hallazgo de boletos premiados del sorteo “Rasca y Gana” de la ONCE, dinero en efectivo y otros objetos sustraídos, algunos ya devueltos a sus propietarios. La investigación continuó y permitió localizar y arrestar a los otros tres integrantes del grupo. Según la Guardia Civil, los detenidos están relacionados con varios robos en comercios donde se produjeron episodios de violencia e intimidación.

Los cinco arrestados, con antecedentes por hechos similares, han sido imputados por robo con violencia e intimidación, robo con fuerza, pertenencia a grupo criminal y receptación. Fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción nº 2 de Orihuela, que decretó su libertad con medidas cautelares.