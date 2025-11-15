Un tren de mercancías ha descarrilado y su conductor tiene que ser excarcelado en As Neves, Pontevedra

En el tren, compuesto de cabeza tractora y 17 vagones, solo iba el maquinista, que ha resultado herido

Compartir







As NevesUn tren de mercancías ha descarrilado este sábado en la localidad pontevedresa de As Neves, según ha informado la Guardia Civil.

El accidente se ha registrado minutos antes de las siete y media de la tarde en las inmediaciones del apeadero de la estación de tren de ese municipio de Pontevedra.

El conductor del tren ha tenido que ser excarcelado

En el tren, compuesto de cabeza tractora y 17 vagones, solo iba el maquinista, que ha resultado herido.

De hecho, el conductor, que se encontraba aturdido, ha tenido que ser excarcelado por efectivos de los bomberos del parque comarcal de Ponteareas.

Hasta el lugar se han trasladado agentes de la Guardia Civil, que también han tenido que regular el tráfico en la zona, y varias ambulancias de Urxencias Sanitarias de Galicia-061.