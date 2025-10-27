Logo de telecincotelecinco
Dos heridos leves tras descarrilar un tren de Cercanías en San Fernando de Henares, en Madrid

Un tren de Cercanías Madrid
Un tren de CercaníasRenfe
Un tren de Cercanías ha descarrilado este lunes en las inmediaciones de la estación ferroviaria de San Fernando de Henares por causas aún desconocidas y dejando al menos dos heridos leves, según han informado fuentes del Ministerio de Transportes y han confirmado desde Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid.

Los hechos se han producido poco antes de las 15.30 horas, y hasta el lugar se han trasladado numerosas dotaciones de los servicios de emergencias, incluyendo agentes de la Policía Local y Guardia Civil, así como Bomberos de la Comunidad de Madrid y personal sanitario del SUMMA 112, que ha atendido a los dos heridos leves, tal y como recoge Europa Press.

Renfe y Adif trabajan ya para determinar las causas de lo ocurrido y garantizar la seguridad de la vía. Es por esto que la circulación ferroviaria permanece interrumpida en ambos sentidos entre Guadalajara y San Fernando de Henares. Desde el 112 han apuntado que el vagón que ha descarrilado ha sido el quinto y último del convoy.

Se ha establecido un servicio especial de autobuses lanzadera entre Guadalajara y San Fernando de Henares. Además, el incidente produce afectación a trenes de Cercanías de las líneas C-2, C-7 y C-8 con demoras y detenciones prolongadas, según apuntan las citadas fuentes ministeriales.

