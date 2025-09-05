El vídeo capta los gritos y el nerviosismo de los pasajeros que fueron testigos del trágico accidente

Una madre española se salva del accidente de funicular de Lisboa por su hija: “Mamá, no vamos a subir en este porque hay mucha gente de pie”

Compartir







LisboaLa tristeza y el duelo continúan en Lisboa tras la tragedia ocurrida por el descarrilamiento de su emblemático funicular de Gloria, en el que 16 personas perdieron la vida después de que chocase sin freno contra un edificio. Desde el otro vagón, –el que ascendía–, una turista suiza captó el momento exacto del accidente registrando los gritos de los pasajeros.

Mientras se conocen nuevas imágenes paralelas al suceso, las investigaciones para esclarecer todos los detalles del accidente continúan. Hoy, de hecho, se ha sabido que, si bien el funicular había pasado la revisión justo el mismo día de la tragedia, apenas duró media hora, cuando lo normal y habitual es que se prolongue durante horas.

PUEDE INTERESARTE El funicular accidentado en Lisboa ya descarriló en 2018 y no se cobró ninguna víctima

Desolación en Lisboa tras el descarrilamiento mortal del funicular de Gloria

En la zona, donde muchos permanecen sobrecogidos, hoy distintos efectivos desplegados han retirado el amasijo de hierros del funicular estrellado, llevándose también entre sopletes, grúas y decenas de operarios el segundo vagón del histórico elevador de Gloria.

Con ello ha concluido la fase de recogida de pruebas en la ‘zona cero’ del accidente, donde quienes sobrevivieron a los hechos en el segundo vagón del funicular permanecen en shock.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Ejemplo de ello son pasajeros como Abel, un hombre que ante las cámaras contaba tras lo ocurrido que jamás volvería a subirse al funicular. Recordándolo entre lágrimas, ha relatado que vio de frente cómo el otro vagón, el que descendía, bajaba desenfrenado y a gran velocidad hasta chocar directamente contra un edificio.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

La investigación, centrada en el cable que unía los vagones del funicular

Por el momento, la investigación se centra en el cable de tracción que unía los dos vagones, tratando de determinar si estaba deformado o no, cómo y por qué se rompió si esa misma mañana, horas antes de descarrilar, un revisión de los técnicos de la empresa de mantenimiento indic�ó que el cable, que es reemplazado cada 600 días, podía utilizarse 263 más…

La revisión, sin embargo, apenas duró 30 minutos y hoy la empresa encargada de su realización está también en el punto de mira.

Tristeza en Lisboa tras el accidente del funicular

Tras el desastre, la tristeza acompaña hoy a los lisboetas. El mítico funicular, fundado en 1855 y uno de los últimos elevadores históricos de la ciudad, se había convertido en un popular y turístico atractivo, imprescindible e en Lisboa para salvar la cuesta hasta el Barrio Alto.

En el suceso, entre los 16 fallecidos hay más de diez nacionalidades implicadas. Además, entre los heridos había dos españoles que ya han recibido el alta.

El trabajador responsable del control de la cabina del funicular, identificado como André Marqués, guardafrenos de 40 años, falleció en el acto sin poder evitar que ese aciago vagón descarrilara.