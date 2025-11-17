El precio medio de las plazas de garaje en la comunidad escala ya hasta los 70 euros al mes

Las siete grandes ciudades gallegas atraviesan en los últimos años una situación compleja para aparcar, lo que perjudica de manera importante la movilidad de muchos trabajadores

Encontrar un garaje de alquiler en Galicia se ha vuelto un desafío porque apenas existen unas 800 plazas disponibles y el precio medio ya ronda los 70 euros mensuales. La expansión de las zonas de bajas emisiones y el aumento del tamaño de los vehículos, especialmente los SUV, han generado una demanda que supera ampliamente a la oferta.

En el reparto provincial, Ourense es la zona con menos plazas en alquiler (unas 80) y sus tarifas rondan los 70 euros al mes. Lugo tampoco ofrece muchas alternativas, con cerca de cien plazas y unos precios más contenidos, en torno a los 60 euros. Pontevedra suma unas 250 plazas, pero lidera en coste con una media de 85 euros, mientras que A Coruña dispone de unas 380 opciones y precios alrededor de 70 euros.

La situación empeora al observar la evolución reciente: la oferta de plazas en alquiler ha caído un 14 % en dos años y las siete grandes ciudades gallegas sufren la mayor escasez. Pontevedra, por ejemplo, solo cuenta con unas 20 plazas y tarifas de unos 80 euros, mientras Ferrol dispone de unas 25. Lugo y Ourense superan ligeramente las 60, Santiago llega a 90 y solo A Coruña y Vigo rebasan el centenar, aunque con precios que se acercan a los 90 euros.

La falta de garajes afecta al día a día: el 65 % de los vehículos se queda en la calle ante la ausencia de alternativas, y uno de cada cuatro garajes presenta problemas de mantenimiento que pueden acarrear riesgos y sanciones.

Compra de plazas: más oferta, pero también más costes

En el mercado de compraventa, A Coruña concentra unas 600 plazas en venta y el precio medio asciende a unos 30.000 euros. Una cifra similar se da en Pontevedra, con unas 550 plazas disponibles. En Ourense, el importe medio baja a 25.000 euros y en Lugo, la provincia con menor stock, se sitúa en torno a los 18.000 euros.

En los centros urbanos, el encarecimiento de los garajes es cada vez más acusado y la reducción de la oferta coincide con un aumento de la actividad económica, lo que eleva la demanda. A esto se suman las peatonalizaciones, que incrementan aún más la presión sobre el mercado del aparcamiento.

La falta de alternativas está propiciando soluciones poco habituales: en Vigo ya se comercializa la nuda propiedad de garajes, un modelo en el que el comprador adquiere la titularidad pero no puede utilizar la plaza. Uno de estos casos, situado entre García Barbón y República Argentina, alcanza los 37.700 euros por once metros cuadrados con vigilancia y ascensor.

El tamaño de los coches agrava el problema

El crecimiento de los vehículos está generando tensión adicional: los coches nuevos vendidos en Europa han aumentado más de un centímetro de ancho cada dos años y los SUV ya representan alrededor del 60 % de las ventas en España. Esto provoca que muchas plazas antiguas resulten demasiado estrechas, obligando incluso a algunos conductores a alquilar o comprar dos plazas contiguas.

Las calles tampoco están preparadas: muchos coches sobresalen de los huecos de estacionamiento y ciudades como París ya aplican tarifas más altas para SUV, tomando en cuenta su tamaño y su peso. En España, la Ley de Movilidad Sostenible permitirá a los ayuntamientos penalizar fiscalmente a los vehículos más grandes y contaminantes.

Para quienes buscan invertir, la compra ofrece unas 1.590 plazas disponibles en Galicia y, aunque es una cifra mayor que la del alquiler, la tendencia de precios continúa siendo claramente ascendente.