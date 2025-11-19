Muere ‘Gerardiño’ a los 47 años, creador de DisCamino

“Ha dicho que no estéis tristes, que ha tenido una vida feliz y plena" han afirmado desde la asociación

En 2009 el gallego, junto con el sargento de la Policía Local Javier Pitillas, creó el proyecto de DisCamino

Compartir







Gerardo Fernández Costa, más conocido como ‘Gerardiño’, el creador de DisCamino, ha fallecido a los 47 años.

En 2009 el gallego, junto con el sargento de la Policía Local Javier Pitillas, creó el proyecto de DisCamino para cumplir el deseo de aquellas personas con discapacidad que querían realizar el Camino de Santiago.

“Ha dicho que no estéis tristes, que ha tenido una vida feliz y plena. Que tan solo le faltó tener una novia, pero que se preparen ahora en el cielo, que piensa liarse con todas las que pueda hasta encontrar la que le mole” han señalado desde la identidad.